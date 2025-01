Abbattuto il totem dedicato alla memoria di Gisella Orrù 

Atto vandalico nella notte in piazza Rinascita. Nel mirino dei teppisti è stata un’installazione dal fortissimo valore simbolico, ovvero un totem esplicativo dedicato alla memoria di Gisella Orrù, giovane cittadina del centro minerario uccisa nell’estate del 1989 nelle campagne di Punt’e Trettu.

Lo scorso 29 novembre 2024 l'installazione era stata posta al fianco della panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne. A realizzare l’opera, così come le tante altre “panchine Gentili” presenti nella piazza è stata l’associazione “Senso Comune”, nata nel 2018 e che da allora si è presa cura di diversi spazi comuni disseminati in città. Per il presidente dell’associazione Ghigo di Pasquale «è un atto deprecabile di vandalismo e ci siamo messi già all’opera per riparare quanto accaduto». Ma a indispettire i componenti del gruppo non è solo l’atto in quanto tale: «Il giorno dell’inaugurazione erano presenti diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale. In quella sede noi chiedemmo che venisse ripristinato il funzionamento dell’impianto di illuminazione, dato che i fari rimangono spenti. Ci era stato garantito che avrebbero provveduto in tempi celeri. Ad oggi niente è successo e il buio si è dimostrato ancora una volta buon alleato dei vandali». Prima di concludere le sue rimostranze il presidente specifica: «In 6 anni di attività non abbiamo mai chiesto un centesimo e continueremo a non chiederlo. Una cosa però abbiamo sempre chiesto e non smetteremo di farlo: il rispetto. Il mancato intervento in piazza Rinascita è stata una mancanza di rispetto che né noi né la comunità cittadina possiamo accettare». Il sindaco Pietro Morittu afferma: «Assicuro che sono in corso di definizione i lavori di manutenzione della piazza con gli interventi sul ciottolato, ripristino delle alberature, impianto di illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale. Il tutto si dovrebbe realizzare entro il primo semestre dell’anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA