Abbattuto il teatro per far posto al nuovo hotel extralusso 

Il Teatro Bagaglino (ultimamente chiamato Teatro delle Stelle), situato a Liscia di Vacca, ha visto calare il sipario per l’ultima volta. La struttura, in via di demolizione, era considerata il teatro degli arzachenesi che, prima della costruzione dell’Auditorium Comunale potevano disporre del “Salone parrocchiale” per eventi di più modesta portata. L’apertura del Bagaglino, con l’arrivo delle più famose compagnie teatrali italiane, e l’inserimento nel circuito Cedac, ha consentito a tanti arzachenesi di godere di piacevoli serate culturali anche quando i riflettori si spegnevano sulle estati smeraldine. L’edificio, molto curato nelle sue decorazioni e costruito con materiali di pregio, poteva ospitare fino a 500 persone. Era dotato di platea e galleria e veniva spesso utilizzato dalle scuole di musica per l’esecuzione di saggi e da alcuni istituti per rappresentazioni teatrali.

La struttura, che faceva parte del complesso che includeva l’Hotel Le Palme, anch’esso abbattuto nelle ultime settimane, farà spazio al nuovo hotel extralusso voluto dal Fondo di Investimenti Sixth Street in collaborazione con la società di consulenza finanziaria Eidos Partners. L’apertura del nuovo complesso è prevista per il 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA