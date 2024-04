Abbattuto il palco a Gecas 

Piazza Sant’Ignazio, meglio conosciuta come Gecas, cambia volto. Il palco, realizzato in pietra e legno nel 1998, utilizzato per feste e manifestazioni, è stato abbattuto. C’è chi apprezza la scelta del Comune e chi invece storce il naso. Non sono dunque mancate le polemiche ma per il sindaco Renato Melis «le cose nuove creano sempre discussioni legate all’abitudine, sono scelte valutate, discusse, motivate e preannunciate da tempo».

Ora resta da capire dove verrà posizionata la statua di Pinuccio Sciola, donata al paese tantissimi anni fa da un esterzilese, emigrato appena adolescente a Milano. Mentre nel lato destro del palazzo comunale verrà realizzato un spazio chiuso, ma apribile e riscaldabile durante la stagione invernale e con un bagno pubblico. «Sarà un’area a completa disposizione della socialità, soprattutto per gli anziani», conclude Melis. (fr. me.)

