Abbattuto il muro che separava due scuole: «Gli studenti delle Medie avranno più spazio» 

Giù il muro di separazione delle scuole medie, via la sezione "staccata" delle scuole materne: sono questi gli ultimi lavori nella struttura delle scuole secondarie di primo grado a San Sperate.

«Abbiamo eliminato una parete – spiega l'assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili – che a suo tempo era stata installata durante le amministrazioni precedenti. In passato gli spazi ottenuti dalla divisione hanno ospitato i bimbi della scuola materna. Non serviva più e i bimbi sono tutti nella struttura adiacente, sempre in via Garau. Ora che non ce n'era più bisogno l'abbiamo di nuovo eliminata, concedendo più comodità agli studenti delle medie». Le operazioni sono state portate avanti dagli operai comunali. Novità anche per le scuole primarie di via Sassari dove sono stati comprati i nuovi tendaggi.

«Abbiamo speso 35mila euro in questo caso - chiude l'assessora – sono tante le operazioni programmate per le scuole che stanno procedendo, altre attendono ancora di partire. Stiamo andando avanti con gli altri interventi». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA