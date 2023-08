Abbattuto dal vento l’orologio in via Rosselli 

È stato abbattuto dal forte vento domenica sera, ma già rimosso dal Comune, l’orologio all’angolo tra via Rosselli e via Nazionale. Era l’unico elemento che richiamava alla memoria i una Quartucciu che non c’è più. Le lancette erano ferme da quindici anni e scandivano le 7.10.

Tempo fa lì c’era la stazione dei tram, sostituita da negozi e case, ma negli anni tanti i quartuccesi sono cresciuti dandosi appuntamento davanti all’orologio, che ricorda quelli di Londra e New York, installato circa trent’anni fa con i pannelli pubblicitari da una ditta privata. (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA