Abbattuti i ponti pedonali in legno sul rio Piras, attesa per i nuovi 

Gonnosfanadiga non ha più i suoi ponti: ieri mattina, davanti gli occhi di alcuni passanti e a più di uno smartphone che ha immortalato la scena, con qualche rapido colpo di ruspa sono stati demolite le due strutture di legno che collegavano le due rive del rio Piras. Un passaggio annunciato per i primi di settembre e rinviato più volte, in questi due mesi e mezzo, per intoppi burocratici.

Le reazioni dei presenti sono state diverse, c'è chi ha sottolineato lo spreco di soldi da parte delle varie amministrazioni, che hanno lasciato deteriorare i due ponti a causa della mancata manutenzione nel corso degli anni, e chi ha gioito per la fine dei disagi dovuti alla chiusura dei ponti pedonali, che per passare da una zona all'altra del paese obbligavano i pedoni a giri lunghi e pericolosi. Non mancano i nostalgici che parlano dei ponti distrutti come uno dei simboli identitari del paese.

Ora si passa alla fase successiva, quella della ricostruzione. I nuovi ponti pedonali dovranno essere in acciaio, dotati di illuminazione a led e dal design più moderno. Al momento non si ha una data certa per la consegna. Per i lavori, attesi da anni e affidati a una ditta di Forlì, il Comune ha previsto una spesa di 388.777 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA