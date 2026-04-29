VaiOnline
Villasimius.
30 aprile 2026 alle 00:11

Abbattuti i ginepri a Punta Molentis 

Gli agenti della Forestale hanno denunciato il titolare del chiosco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati alcuni esperti botanici arrivati a Punta Molentis per controllare il miracolo della natura, lo spettacolo della rinascita dopo l’incendio del luglio scorso, a segnalare il taglio di alcuni ginepri in una zona protetta.

Sono stati invece gli agenti del Corpo forestale ad accertare che il titolare della concessione del chiosco nella spiaggia a numero chiuso di Villasimius aveva sì l’autorizzazione a ripulire il retro dell’arenile, ma non quella per tagliare la vegetazione presente in un’area Sic (Sito di importanza comunitaria) e Zps (Zona protezione speciale) secondo gli standard europei.

I rilievi

I ranger hanno inviato un rapporto alla Procura di Cagliari segnalando il titolare del chiosco, Riccardo Fanni, cagliaritano, per deterioramento di habitat di un sito protetto, un reato che prevede una pena sino a diciotto mesi di reclusione.Il fatto è accaduto proprio nell’area del parcheggio retrostante la spiaggia di Punta Molentis teatro di un disastroso incendio nel luglio scorso quando, che oltre a deturpare la località provocando un danno ambientale rilevante, sono andate distrutte decine di auto parcheggiate di proprietà dei turisti arrivati in questo incantevole angolo della Sardegna oppure prese a noleggio. Sul fatto indagano da luglio scorso sempre i ranger. Nel corso degli accertamenti per il reato di incendio doloso, la società in house del Comune, Villasimius service, che gestisce il parcheggio, è stata sanzionata per 10mila euro dalla Forestale per violazione delle prescrizioni regionali antincendio, in pratica «la mancanza di approntamenti di sicurezza del parcheggio realizzato a contatto con vegetazione».

Le indagini

Sulle indagini relative al rogo doloso dell’estate scorsa è intervenuto Il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì durante uno degli ultimi consigli comunali. «Le indagini sono ancora in corso, sembra però certo che si sia trattato di un incendio doloso – ha detto il primo cittadino – siamo comunque ancora in attesa dei ristori da parte della Regione, abbiamo speso 350mila euro. In futuro dobbiamo affrontare la questione dell’esproprio delle terre in prossimità della spiaggia di Punta Molentis».

Il rogo che devastò la collina nella zona di Riu Trottu si sviluppò lo scorso 27 luglio. Solo per una fortunata serie di circostanze (e grazie all’imponente macchina dei soccorsi, compresi tanti volontari) non ci furono vittime, né feriti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Canadair, Regione in pressing sul Governo

Chieste al Viminale rassicurazioni formali sulla continuità del servizio antincendio 
Il delitto di Carnevale

Lo sguardo del padre non si stacca mai dal presunto assassino

Andrea Mameli ha fissato Migali per tutta l’udienza in Corte d’Assise 
Francesco Pinna
La battaglia.

La lotta della mamma contro l’omertà

Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
Il delitto

Due fratelli di Pirri sotto accusa

Sono tre gli indagati per il caso Mocci, ucciso la scorsa settimana a Monserrato 
Roberto Carta
Cronaca

Una cavalla uccisa e decapitata a Siurgus Donigala

Samuel Mascia: non riesco a immaginare chi possa aver compiuto un gesto simile 
Paolo Carta
25 aprile

«Ho sparato io, sono della Brigata ebraica»

Militanti Anpi feriti al corteo, fermato un 21enne: l’accusa è di tentato omicidio 
Il caso

Sempio convocato in Procura

Per i pm sarebbe l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi 