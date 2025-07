Abbattuti gli Usa: azzurre in semifinale 

Lodz. L'Italia di Julio Velasco ha battuto 3-0 (25-22, 25-21, 28-26) gli Stati Uniti a Lodz (Polonia) nei quarti di finale della Nations League femminile, qualificandosi per la semifinale, dove se la vedrà con la Polonia, che ha battuto la Cina per 3-2 (17-25, 25-20, 19-25, 25-19, 15-12).

Alla 27ª vittoria consecutiva (la prima risale a giugno 2024), le azzurre campionesse in carica hanno ancora sconfitto le statunitensi, con lo stesso punteggio della finale per l'oro olimpico a Parigi. In grande evidenza Paola Egonu (ben 21 punti) ma anche la palleggiatrice di Narbolia, Alessia Orro, schierata titolare, ha fatto la propria parte mettendo a terra 5 palloni.

Parla il coach

«Riuscire a vincere 3-0 una partita in cui non abbiamo giocato bene soprattutto in attacco dove abbiamo avuto percentuali basse», ha ammesso il ct azzurro al sito della federvolley, «significa che la squadra ha delle risorse importanti. Chiaramente dobbiamo migliorare in vista delle prossime partite anche se di buono c’è che la squadra si è battuta bene, non si è mai demoralizzata quando commettevamo errori riuscendo a superare le difficoltà che abbiamo incontrato nel corso del match». Velasco non cerca alibi: «C’era un po’ di tensione perché si trattava della prima partita da dentro o fuori, ma non possiamo accontentarci perché adesso non potremo più concedere tanto alle prossime avversarie che incontreremo qui a Lodz. Non dobbiamo montarci la testa per il fatto che riusciamo a giocare anche quando lo facciamo male».

Oggi gli altri due quarti a Lodz: Giappone Turchia alle 16.30 e Brasile-Germania alle 20.

