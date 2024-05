Abbattuti gli alberi pericolanti sulla Provinciale 6 

Gli alberi rischiavano di rovesciarsi sulla strada, causando rallentamenti, disagi o peggio: per questo il Comune ha deciso di intervenire, facendo abbattere le piante nonostante fossero in salute. Succede a San Sperate, dove gli operai negli scorsi giorni hanno tagliato alcuni arbusti sulla Provinciale 6, quella che passa dentro il paese (via Pixinortu per esempio) e lo collega ai “vicini di casa” di Monasti permettendo inoltre di affacciarsi sulla 131. Il tratto in questione è a pochi passi dal polmone verde sansperatino, il bosco di Pixinortu.

A spiegare meglio cosa sia successo è la stessa amministrazione: “A seguito delle numerose segnalazioni di giovedì notte da parte dei cittadini e automobilisti – si legge in una nota ufficiale rivolta alla cittadinanza – abbiamo tagliato alcuni alberi di pioppo, giovani e in salute, inclinatisi pericolosamente invadendo la carreggiata. Causa carenza di squadre e indisponibilità dei vigili del fuoco – prosegue la nota – l’intervento di messa in sicurezza è stato effettuato ieri mattina dagli operai dell'ufficio tecnico e con l’ausilio della polizia municipale”.

Probabile (ma forse non unica) causa del cedimento degli alberi è il forte vento degli ultimi giorni.

