Abbattuti gli alberi pericolanti le aiuole restano senza verde 

Non ci sono fiori e piante nelle aiuole in via Volta ma soltanto desolazione e pericoli. Dopo l’abbattimento degli alberi, buttati giù tempo fa perché pericolanti, non sono state sistemate piantine alternative e così sono rimasti soltanto gli spazi dissestati dove si rischia anche di cadere.

«E pensare che in altre strade invece stanno mettendo tante piantine» commenta Maria Atzori, «non si capisce perché invece qui resti questa desolazione». E in effetti in altre zone la città si veste di verde. Gli operai dell’Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde in tutta la città, hanno iniziato già da tempo la sistemazione di nuovi alberi completata ad esempio nelle vie S’Arrulloni, Beethoven e a seguire in via Della Musica, laddove tempo fa erano stati abbattuti i vecchi alberi malati o che danneggiavano i marciapiedi con le radici. Adesso a prendere il loro posto è invece l’albero di Giuda, utilizzato in gran parte dei viali cittadini da molti Comuni, con i suoi caratteristici fiori violetti. Le piantine sono già un po’ cresciute ma ovviamente bisognerà aspettare qualche tempo prima che fioriscano.

In tutto il centro urbano gli alberi sono circa settemila. Tra pini, frassini, oleandri e altri, ovviamente non tutti hanno creato problemi. Molti però sono stati buttati giù proprio per preservare la sicurezza dei pedoni. Come ad esempio in viale Colombo dove erano stati abbattuti i lecci che stavano danneggiando i marciapiedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA