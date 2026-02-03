VaiOnline
Via Milano.
04 febbraio 2026 alle 00:44

Abbattuti due pini: rischiavano di crollare dopo il maltempo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due esemplari di pino d’Aleppo pericolanti sono stati abbattuti in via Milano. L’intervento del servizio Verde pubblico si è reso necessario per l’instabilità degli alberi causata dal maltempo di questi giorni che potevano mettere a repentaglio la sicurezza pubblica.

Entrambi gli esemplari, infatti, rischiavano di ribaltarsi per il cedimento della zolla radicale, rendendo impossibile il ripristino attraverso interventi ordinari di consolidamento o ancoraggio, soprattutto per la loro dimensione.

Il servizio Verde pubblico ha già annunciato che provvederà alla sostituzione dei due pini d’Aleppo rimossi con altrettanti analoghi di età adulta al fine di garantire la continuità del patrimonio arboreo.

Prima dell’abbattimento, era stata la consigliera comunale Stefania Loi (Fratelli d’Italia) a segnalare la situazione di rischio in via Milano: «Non siamo di fronte a un evento improvviso», aveva spiegato «ma all’ennesimo segnale di una manutenzione ordinaria carente. È inaccettabile che un marciapiede diventi inutilizzabile per la mancanza di potature e monitoraggi programmati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 