Abbattuti due pini: rischiavano di crollare dopo il maltempo 

Due esemplari di pino d’Aleppo pericolanti sono stati abbattuti in via Milano. L’intervento del servizio Verde pubblico si è reso necessario per l’instabilità degli alberi causata dal maltempo di questi giorni che potevano mettere a repentaglio la sicurezza pubblica.

Entrambi gli esemplari, infatti, rischiavano di ribaltarsi per il cedimento della zolla radicale, rendendo impossibile il ripristino attraverso interventi ordinari di consolidamento o ancoraggio, soprattutto per la loro dimensione.

Il servizio Verde pubblico ha già annunciato che provvederà alla sostituzione dei due pini d’Aleppo rimossi con altrettanti analoghi di età adulta al fine di garantire la continuità del patrimonio arboreo.

Prima dell’abbattimento, era stata la consigliera comunale Stefania Loi (Fratelli d’Italia) a segnalare la situazione di rischio in via Milano: «Non siamo di fronte a un evento improvviso», aveva spiegato «ma all’ennesimo segnale di una manutenzione ordinaria carente. È inaccettabile che un marciapiede diventi inutilizzabile per la mancanza di potature e monitoraggi programmati».

