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Quartucciu.
27 settembre 2026 alle 00:35

Abbattuti due alberi, l’assessore: «Malati e pericolosi» 

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A Quartucciu il verde pubblico torna al centro del dibattito. Il recente abbattimento di un salice in via Vivaldi, e di un altro albero in via Mogoro vicino al semaforo, ha acceso i dubbi tra i residenti. Diverse persone avevano infatti lamentato la perdita dei due alberi, in particolare quello di via Mogoro, capaci di garantire un’ampia zona d’ombra, con il timore che la stessa sorte potesse toccare alle altre piante presenti nella strada.
A spiegare le ragioni dell’intervento è l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. «Sia in via Mogoro, che in via Vivaldi, le piante erano malate. La presenza di un fungo aveva provocato una necrosi basale, compromettendo progressivamente la struttura degli alberi e la sicurezza dei passanti. Abbiamo agito preventivamente per evitare incidenti», chiarisce.
La situazione, come riferito dall’assessore, è stata valutata da un agronomo, che avrebbe escluso la possibilità di eliminare il fungo e recuperare gli esemplari. Da qui la scelta dell’abbattimento, che è stato ritenuto necessario per evitare il rischio di cedimenti. L’intervento, assicura Caredda, non comporterà però la perdita definitiva del verde: «Gli alberi verranno sostituiti, come previsto dalla relazione dell’agronomo».

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