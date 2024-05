Abbattuti 400 cinghiali: un’annata record 

Quattrocento cinghiali abbattuti: si chiude con un nuovo record la stagione venatoria 2023-2024 per le compagnie di caccia grossa nel territorio di Arbus. «Un’annata da segnare sul calendario: abbiamo raggiunto più del doppio dei capi che si portavano a casa una decina di anni fa», dice un capocaccia, Enrico Sanna. Una stagione importante per circa 300 amanti del fucile e i loro aiutanti a quattro zampe, sicuramente dovuta all’aumento degli ungulati che si muovono liberamente su duemila ettari di superficie, dove assieme ai cervi sono i padroni indiscussi.

Crescita a dismisura

«La popolazione del cinghiale – racconta Sanna – si sta riproducendo a dismisura. Man mano che capre e pecore diminuiscono, aumentano questi animali selvatici: di notte si vedono in giro mentre condividono il pasto coi cervi. Li osservo da circa 30 anni, da quando ragazzino seguivo mio padre a caccia di pernici, lepri e conigli. Non so spiegare, ma il mio amore a prima vista è stato il cinghiale. Pura passione. Come capocaccia spetta a me assumermi le responsabilità della battuta. Lo faccio volentieri. L’essenziale è la squadra unita. E noi lo siamo».

Sono una decina i gruppi di caccia collettiva in tutta Arbus. «Da novembre a gennaio – spiega Mario Mura – le domeniche e a volte i giovedì per noi sono giorni di festa. Momenti di socializzazione, si sta insieme, uniti». Molte le riserve di caccia e le zone faunistiche protette: la più estesa è compresa fra il sito minerario di Montevecchio e la Costa Verde. «Cinquemila ettari di suolo – spiega Sanna – con molta macchia mediterranea, dove il divieto di sparare è assoluto: niente fucili per la caccia grossa, niente doppiette per tutto il resto degli animali cacciabili».

Difesa del territorio

«La caccia al cinghiale – sostiene il presidente regionale dell’associazione caccia, pesca e tradizioni, Marco Pisanu – tiene unite le persone soprattutto dei piccoli centri, dove lo spopolamento è inarrestabile. Cacciatori tutti sullo stesso piano: le differenze sociali non contano. Non solo fruitori ma anche difensori del territorio. Pensiamo all’impegno nella lotta contro il fuoco: i cacciatori sono i primi ad arrivare».

Michela Dessì, vice presidente di Coldiretti del Sud Sardegna e cacciatrice, racconta: «Caccia vuol dire anche sensibilizzare sui danni che la fauna selvatica arrecaagli agricoltori. Il cinghiale è ormai ovunque, arriva indisturbato nel centro abitato in cerca di cibo. La specie va contenuta. La battaglia futura è evitare la riproduzione senza regole. Con cervi, daini e nutrie, il rischio è davvero forte».

Alle compagnie di cacciatori, si aggiunge la battuta con cane da ferma. «Nel mio gruppo – dice Virgilio Concas – siamo in tre a praticarla: quest’anno abbiamo prelevato 47 capi. Molto lo dobbiamo ai cani, addestrati a stare ore e ore immobili davanti un cespuglio: fiutano l’animale che alla fine scappa in cerca di un posto libero. La corsa finisce subito: il fucile lo ferma».

Censimento in vista

L’assessora all’Ambiente, Sara Vacca, promette: «L’impegno è un censimento di cervi e cinghiali. Un modo per essere vicini ai cacciatori, incoraggiarli a mantenere curato il territorio con la manutenzione dei sentieri e delle strade rurali».