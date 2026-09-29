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Tortolì.
30 settembre 2026 alle 00:09

Abbattute otto piante, i lavori nel Corso entrano nel vivo 

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Nei giorni scorsi il braccio meccanico ha buttato giù otto siliquastre, inaugurando la riqualificazione ambientale di via Monsignor Virgilio che va a braccetto con quella architettonica avviata lunedì scorso. I cosiddetti alberi di Giuda hanno incorniciato il viale dello shopping per decenni. Amministratori e progettisti hanno ritenuto che avessero fatto il loro tempo: dovrebbero essere rimpiazzate da querce rosse. Operai e mezzi dell’impresa incaricata, la Perino appalti con sede a Tortolì, hanno già rimosso parte dell’asfalto (ai lati della carreggiata) e del marciapiede sul versante sinistro in direzione Arbatax, all’altezza delle scuole elementari centrali, tra le vie Tirso e Logudoro.

L’opera è finanziata con 3,25 milioni di euro di trasferimenti regionali e 1,75 milioni di euro attraverso il Fondo Jessica, risorse erogate della Banca europea per gli investimenti con mutuo a tasso zero. I lavori interesseranno progressivamente la viabilità compresa tra le vie Cedrino e Sardegna. Il progetto prevede un nuovo accesso a piazza Rinascita, il potenziamento della rete idrica del Consorzio di bonifica per l’irrigazione delle nuove piantumazioni, la realizzazione di una piazza nell’area del parcheggio multipiano e la sistemazione delle pertinenze esterne della scuola primaria. (ro. se.)

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