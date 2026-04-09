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Siniscola.
10 aprile 2026 alle 00:27

Abbattute 50 piante vista mare 

L’ira del sindaco Farris: scempio ambientale, non deve restare impunito 

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Mimose, lentischi e olivastri abbattuti con una motosega, probabilmente per aprire la vista al mare di qualche villetta poco distante. Almeno una cinquantina le piante, già grandi, che coprivano la visuale del mare turchese e sono state tagliate. Succede a Sa Petra Ruja, nel litorale di Siniscola, dove si è consumato un gesto che ha suscitato la ferma presa di posizione da parte dell’amministrazione.

A denunciare l’accaduto è il sindaco Gianluigi Farris. Dopo un sopralluogo effettuato con la polizia municipale ieri ha lanciato un appello pubblico con un post social affinché eventuali testimoni abbiano coraggio e si facciano avanti.

La denuncia

L’episodio si sarebbe verificato in via Mar di Levante, nei pressi della stazione di rilancio delle acque nere, in un’area oggetto di cura e tutela ambientale.

Il primo cittadino non ha nascosto la propria rabbia e amarezza, affidando ai social parole durissime: «Eccovi la prodezza di un cretino con tendenze delinquenziali. È di un nostro concittadino che vi parlo. Di un farabutto che in zona Sa Petra Ruja, precisamente in via Mar di Levante, nei pressi della Stazione di rilancio acque nere, ha pensato di fare tabula rasa di mimose, olivastri, lentisco e altre piante di cui ci stavamo prendendo cura, per poter vedere comodamente il mare da casa sua. Uno scempio che non deve rimanere impunito, pertanto, se qualcuno ha visto il criminale all’opera, non esiti a denunciarlo a polizia o carabinieri. Vi confesso che non so se sono più furioso o più avvilito. Sono furioso, perché si tratta di un gesto illegale, immorale, stupido e vigliacco. E sono avvilito, perché amo questo territorio e amo la natura tutta e questo è un crimine ai suoi danni, prima che a noi che godiamo della sua vista».

Poi l’appello: «Chi sa, parli. Senza paura». L’amministrazione comunale sta valutando ulteriori azioni, ma resta forte l’invito alla collaborazione dei cittadini per individuare il responsabile di quello che viene definito un vero e proprio scempio ambientale.

Il danno

Oltre il danno la beffa. In quell’area, infatti, stavano operando da alcuni giorni gli ex operai della Legler, una quarantina, con i cantieri verdi per preparare il litorale alla stagione ormai imminente. E proprio questo avrebbe favorito chi ha agito, pensando di essere confuso: in un giorno di festa ha abbattuto una cinquantina di piante nel retro della pineta. Un lavoro durato non meno di un’ora. E l’appello del sindaco potrebbe aver già dato i suoi frutti. Un turista potrebbe avere messo gli agenti della polizia locale sulla traccia giusta. «Vedremo - dice Farris - sono particolarmente scoraggiato».

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