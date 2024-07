Abbattuta l’orsa che aveva aggredito un turista: è polemica 

TRENTO. È stata abbattuta nelle prime ore di ieri l'orsa Kj1, che il 16 luglio aveva aggredito un turista francese di 43 anni in località Naroncolo, nel comune di Dro. Uccisione che ha provocato dure reazioni da parte degli ambientalisti ma anche dalla politica.

Dopo due ordinanze di abbattimento sospese dal Tar, lunedì sera il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha firmato il decreto di abbattimento, in virtù della legge provinciale del 2018 che lo consente per «garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica». Così, nelle prime ore di ieri, una squadra del Corpo forestale ha dato esecuzione al decreto. L'orsa, che aveva 22 anni e tre cuccioli al seguito, è stata individuata facilmente grazie al radiocollare che le era stato messo il 23 luglio, quando è stata catturata e poi rilasciata. Si muoveva in un’area di circa 11.000 ettari, con «una fitta rete di sentieri e strade forestali, che si sviluppano per oltre 250 chilometri con circa 100 accessi pedonali possibili», si legge nel decreto di abbattimento, che cita anche tutte le interazioni che Kj1 ha avuto con l'uomo: sette dal 2017 al 2024, «tutte nei mesi estivi». I cuccioli, che sono in realtà sub adulti, sono rimasti liberi.

Aspra la reazione delle associazioni animaliste: l'Enpa ha depositato in Procura a Trento una denuncia contro Fugatti, accusato anche da Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, di «crudeltà, arroganza e impotenza». Ma ha sollevato dubbi anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: «L'ho già detto al presidente Fugatti, la soppressione dei singoli orsi non è la soluzione del problema», ha affermato. «Capisco lo stato d'animo degli amministratori e della popolazione, ma oggi viviamo gli effetti di un errore di 25 anni fa: l’incauta scelta di sfruttamento turistico dell'immagine dell'orso in Trentino. Una via da percorrere è la sterilizzazione: ci stiamo lavorando con Ispra».

