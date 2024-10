Abbattuta la recinzione contaminata dai gatti 

La recinzione era talmente carica di deiezioni di gatto che le stesse scivolavano sulla strada pubblica. In via Ciusa la situazione igienico-sanitaria aveva oltrepassato il limite e l’Asl Ogliastra, dopo vari sopralluoghi, ha disposto l’abbattimento della recinzione, contaminata dagli escrementi dei gatti di Paola Selenu. Al primo intervento, effettuato nei giorni scorsi, ne seguirà un secondo, pianificato per oggi con uomini ed escavatori del Comune di Tortolì coinvolti dall’Azienda sanitaria e a cui prenderanno parte anche gli agenti della polizia locale e le forze dell’ordine per garantire che le operazioni si svolgano in totale sicurezza. Contrariata la Selenu, gattara che nell’abitazione al civico 7 di via Ciusa, nel quartiere di Santa Lucia, convive con decine di felini. «Che ora - sostiene la donna - sono rinchiusi dentro casa perché hanno abbattuto la recinzione e rischierebbero di scappare. Ma io così non posso più vivere». In questi anni nei suoi confronti sono fioccate diverse denunce da parte dei confinanti esasperati dagli odori emanati dalla colonia felina. Invero, per gli stessi motivi, gli odori molesti, sulla donna pende una condanna. Intanto i gatti si sono impossessati di ogni angolo della casa. (ro. se.)

