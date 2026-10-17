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S. Giovanni Suergiu.
18 ottobre 2026 alle 00:09

Abbattuta la croce in cima alla collina di Is Urigus 

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Sconcerto a Is Urigus, frazione di San Giovanni Suergiu: è stata abbattuta durante la notte scorsa la grande croce realizzata da alcuni residenti e montata sulla collina de Perda asua de pari a ridosso del paese. Il sacerdote avrebbe dovuto benedirla nei prossimi giorni. È stata realizzata grazie ad una raccolta fondi ed era stata montata qualche giorno fa: alta circa 6 metri, è dotata di un pannello solare e una batteria che avrebbero permesso di illuminarla durante le ore notturne. Purtroppo come racconta Sergio Porceddu, c’è stato soltanto il tempo di fare alcune prove: «Stavamo aspettando il giorno dell’inaugurazione – racconta – ma qualcuno ha fatto questo

gesto vigliacco, miserabile, che offende un paese intero. Hanno calpestato il lavoro delle persone, la loro generosità e il sentimento di una comunità. Dietro quella croce c’erano mani che lavoravano, persone che si impegnavano, cittadini che aspettavano di ritrovarsi insieme per un momento di festa e di raccoglimento». Ieri sera i residenti della frazione hanno organizzato una fiaccolata e raggiunto a piedi la collina dove si trova il basamento in cui era stata montata la croce. (f. m.)

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