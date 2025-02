Abbattuta la casa  pericolante 

Sono iniziati ieri, a Guspini, i lavori di abbattimento della casa in via Manno da cui nei giorni scorsi un architrave era caduto rovinosamente sulla strada. Il Comune ha dato l’incarico a una ditta privata e successivamente chiederà il rimborso al proprietario dell’edificio. Gli operai, dopo aver interdetto la circolazione stradale nella via, hanno abbattuto i ruderi iniziando dal solaio in cemento armato, il cui peso gravava su muri realizzati coi tradizionali mattoni di terra cruda e da cui, dopo le recenti piogge, l’acqua era filtrata nelle pareti, provocando il crollo.

L’edificio risale agli inizi del ‘900: inizialmente aveva i solai in legno, che in successivi restauri erano stati sostuiti da un solaio realizzato con travetti, ma le infiltrazioni d’acqua piovana nei muri avevano reso pericolante l’edificio. Oggi la demolizione della casa che, negli anni, ha ospitato tante famiglie. (m. s.)

