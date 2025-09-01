Abbattimento delle barriere architettoniche, la Galleria comunale chiude per quindici giorni 

Sino al 15 settembre la Galleria comunale d'Arte sarà chiusa al pubblico per interventi di adeguamento di alcuni locali al piano terra della struttura ai Giardini pubblici: i lavori riguarderanno, in particolare, il miglioramento dell'accessibilità e l'abbattimento di barriere architettoniche.

Gli interventi, che rientrano nel progetto “Galleria d’arte del Comune di Cagliari - azioni adeguamento accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale”, sono finanziati grazie a fondi Pnrr Next Generation EU ottenuti con la partecipazione dell’amministrazione a un avviso pubblico gestito dal ministero della Cultura.

Salvo eventuali proroghe, nella seconda metà di settembre e in ottobre la Galleria sarà aperta al pubblico. Nello stesso periodo saranno disposte chiusure parziali e temporanee per consentire il successivo adeguamento del bagno riservato alle persone con disabilità, il riallestimento delle opere d’arte al piano terra e la posa dei nuovi arredi delle sale lettura e del laboratorio.

