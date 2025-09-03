VaiOnline
Carloforte.
04 settembre 2025 alle 00:13

Abbattimento dei cinghiali: il piano di Comune e Provincia  

Si è svolta in Provincia una riunione a cui ha partecipato anche il Comune di Carloforte per visionare la bozza del piano di eradicazione dei cinghiali dall’isola di San Pietro. «Un passaggio necessario per confermare il contenuto della bozza e inviarlo agli enti competenti», ha commentato il sindaco Stefano Rombi. A questo punto la bozza condivisa può essere inviata alla Regione e all’Ispra che dovranno valutarla. Sono questi i primi passi del percorso per affrontare un’emergenza che a partire dallo scorso inverno è stata sempre più evidente, ossia la presenza di numerosi cinghiali, con danni alle colture e rischi per la sicurezza della circolazione. Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate nelle campagne e in zone prossime al centro abitato. L’amministrazione comunale ha coinvolto la Provincia e la Regione, fino all’impegno di elaborare un piano di eradicazione della specie dall’isola di San Pietro. Nel frattempo i cittadini si sono mobilitati con una raccolta firme che ha raccolto 1800 sottoscrizioni, il “Comitato No Cinghiali” ha chiesto soluzioni definitive. La bozza del piano è stata completata e sarà portata all’attenzione di Regione e Ispra.

Nella stessa riunione in Provincia di martedì si è discusso della campagna per il contenimento della cornacchia». È emersa la disponibilità della Forestale e della Provincia a favorire l’attività dei coadiutori che combattono la cornacchia, anticipando l’orario di avvio delle attività – ha detto il sindaco – ringraziamo i coadiutori per il lavoro che svolgono a beneficio di tutti». (a. pa.)

