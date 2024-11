Abbattimento controllato dei cinghiali 

Dopo l’allarme di questa estate, quando la presenza di cinghiali vicino ai centri abitati iniziava a diventare preoccupante, la Provincia è passata alle vie di fatto: ha istituito corsi speciali con cacciatori accreditati per programmare ed attuare un piano di abbattimento controllato.

Circa duecento cacciatori del territorio, detto coadiutori, parteciperanno entro le prossime settimane a corsi di formazione. Lo scopo è quello di contenere i danni alle coltivazioni e gli incidenti stradali causati dalla proliferazione dei cinghiali. L’idea di istituire dei corsi speciali era stata avanzata nei mesi scorsi con una mozione consiliare da Monica Atzori, consigliera comunale di Carbonia, componente della commissione venatoria provinciale, e segretaria regionale degli armieri. Una reazione dovuta alle persistenti notizie che segnalavano, anche a Carbonia, la presenza di cinghiali quasi a ridosso della abitazioni: gli animali erano stati visti nei pressi delle case di Costa Medau Becciu, in via Romagna, ai piedi della collina fra via Tirso e via Sicilia, ma anche a Medaddu e a Serbariu. Teoricamente nulla di strano, dato che Carbonia è circondata da colline e campagne, ma la presenza di cinghiali stava diventando una costante. I cacciatori coadiutori frequenteranno un corso ed entreranno in azione nei tempi e nei modi che indicheranno le autorità competenti. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA