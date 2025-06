Abbattere le distanze tra i fornelli 

Imparare a cucinare per sentirsi uguali a tutti gli altri.uesto lo scopo del progetto inclusivo “La Cucina di tutti”, ideato dalla cooperativa sociale A.p.e.rtamente con la collaborazione della gastronomia Koko’s e con il patrocinio del distretto rurale di Sant’Isidoro e dei comuni di Quartu e Quartucciu.

Il progetto ha visto protagonisti un gruppo di persone con disabilità, che attraverso dieci incontri, in quattro mesi, hanno imparato tecniche di cucina che hanno consentito loro di poter offrire un aperitivo ai propri cari e agli altri partecipanti nell’atto finale di domenica scorsa nella sede del distretto rurale di Sant’Isidoro.

“La cucina di tutti”, si è quindi tradotto in un percorso inclusivo, che ha offerto a tutti i partecipanti nuove opportunità di apprendimento, autonomia e crescita personale. Le attività hanno sollecitato le loro capacità motorie e le abilità cognitive, indirizzandole verso uno scopo concreto, per migliorare la creatività, l’autonomia e l’autostima e sperimentando il piacere di poter creare qualcosa con le proprie mani oltre che promuovere e sensibilizzare le famiglie ad una sana alimentazione, «caratterizzata in particolare dal consumo dei prodotti locali», ha detto Alice Pisanu amministratrice della cooperativa sociale. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA