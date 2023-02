Abbattere le barriere architettoniche nelle case: sino al 1° marzo le domande per il contributo 

Sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati per l’anno 2023. Potranno richiederlo i cittadini con patologie che comportino difficoltà nella mobilità, compresa la cecità. La scadenza per istanze è fissata per il primo marzo.

I cittadini che faranno domanda dovranno allegare all’istanza alcuni documenti come il certificato medico che attesti l'handicap del richiedente, la certificazione attestante il riconoscimento della condizione di portatore di invalidità totale con difficoltà di deambulazione rilasciato dalla competente azienda sanitaria locale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e la documentazione tecnica necessaria al fine del riconoscimento dell’ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione dell’importo spettante come per esempio un preventivo di spesa.

Tutte le informazioni, il bando e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sant’Andrea.

