«Abbattere Imu e Tari per le imprese» 

Si accende la polemica in consiglio comunale sulla mozione presentata (e poi ritirata) dai consiglieri di minoranza Angela Canargiu, Nicola Ennas, Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù per il sostegno alle attività produttive colpite dall’alluvione nella notte del 26 e 27 ottobre. I cinque esponenti dell’opposizione invocano un aiuto immediato in tempi rapidi: «Chiediamo che il sindaco e l’amministrazione comunale – rimarcano – facciano la propria parte e individuino delle risorse finanziarie nel bilancio e che diano una risposta immediata volta ad abbattere le imposte e i costi di Imu e Tari per tutti i cittadini che hanno subito delle perdite. Il nostro paese è già stato colpito nel 2013 del ciclone Cleopatra e le attività economiche della zona artigianale e del centro abitato erano ancora alle prese con gli impegni finanziari per ripristinare i danni subiti. Il rischio concreto per le nostre attività produttive è quello di abbassare la serranda definitivamente proseguendo nell’inesorabile declino economico e spopolamento e del territorio».

Il sindaco

Ma il sindaco Stefano Altea espone la linea portata avanti dall’amministrazione: «La mozione è stata presentata prima di aver avuto la notizia degli 800mila dalla Regione destinati ai privati che hanno subito dei danneggiamenti per l'alluvione. Tali somme, alle quali confidiamo se ne possano aggiungere altre, daranno un importante contributo per la ripresa delle attività più colpite. Alla luce dell’entità delle somme riconosciute dalla Regione non si è ravvisata in questo momento la necessità di intervenire sulle tasse e imposte comunali che saranno, come la Tari, individuate entro il 30 aprile. L'apparente buon senso nel ritiro della mozione da parte dell'opposizione contrasta con le accuse sui social di non aver voluto aiutare le nostre attività. È evidente la volontà di distorcere la realtà che in maniera goffa la minoranza sistematicamente cerca di fare, non avendo argomenti validi a sostegno delle sue richieste».

La minoranza

Nicola Ennas e Angela Canargiu spiegano il perché del ritiro della mozione: «Lo abbiamo fatto – rimarcano - perché sarebbe stata bocciata, ma è servita per evidenziare l'immobilismo e la passività delle intenzioni. La poca disponibilità e sensibilità dimostrata verso le attività produttive e i privati cittadini, ci lascia basiti. Nelle risposte del sindaco è mancata la volontà di intervento anche per creare un fondo di solidarietà volto a ristorare i danni causati dall'alluvione. Abbiamo suggerito che con le risorse assegnate dalla Regione si intervenga sulle zone critiche come vecchia stazione, il rio Pardu e via Trento con interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo oltreché recuperare i soldi del bilancio comunale per la pulizia dei canali».

