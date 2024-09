Abbatte alberi e sparisce  dopo una folle corsa in auto 

Nella corsa folle ha divelto due piante e un cartello pubblicitario sul marciapiede. Poteva avere conseguenze più gravi, l’incidente successo nella notte tra domenica e ieri in via delle Lavandaie.

L’automobilista, distratto o in stato di alterazione, stava senz’altro transitando a velocità elevata sulla strada che conduce all’ex ponte di ferro, tanto che ha perso il controllo della sua utilitaria che anziché restare all’interno della carreggiata ha percorso decine di metri sul marciapiede realizzato alla base del muro di cinta del Rio Foddeddu.

Da una prima ricostruzione sommaria, l’auto ha imboccato via delle Lavandaie dopo aver percorso un tratto di viale Pirastu. Appena dopo una curva, ha aperto ulteriormente il gas in direzione di via Garibaldi. Destinazione che, però, il mezzo non ha mai raggiunto. Si è schiantato prima, sul lato destro della strada. Ha divelto due alberi e piegato un cartello in ferro, che ha rallentato la corsa evitando l’impatto contro una panchina in cemento.

Quando, richiamati da un altro automobilista, sono arrivati i carabinieri della stazione di Tortolì, del conducente coinvolto nell’incidente non c’era più traccia. Probabile che abbia chiesto aiuto a qualcuno e si sia dileguato. I militari hanno avviato le indagini per risalire al responsabile del danneggiamento. Nell’attività investigativa potranno rivelarsi fondamentali le immagini delle videocamere di sorveglianza che guardano lungo quel tratto, che nelle ore successive è stato delimitato con un nastro.

