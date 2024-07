«Abbassiamo i toni,  facciamo tutti un passo indietro»  

washington. Il presidente Biden sollecita gli americani a fare un passo indietro, calmarsi, tornare a considerarsi tutti cittadini di un comune paese unito. Lo ha detto nel discorso rivolto alla nazione dallo Studio Ovale della Casa Bianca, all'indomani dell’attentato contro l’ex presidente repubblicano Donald Trump, che gli investigatori considerano “un potenziale atto di terrorismo interno”.

La politica non è un «campo di battaglia omicida» e «la violenza non deve diventare qualcosa di normale», ha affermato il presidente americano. «Più alta è la posta in gioco, più calde sono le passioni», ha aggiunto, ma «per quanto forti possano essere, le nostre convinzioni non devono mai sfociare nella violenza. È ora di calmarci».

Già domenica scorsa il presidente aveva invitato gli americani a «unirsi come nazione», dopo aver avuto una «breve ma buona conversazione» con il suo rivale alle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo.

Il presidente Biden ha annunciato domenica di aver ordinato una «indagine indipendente» sulle circostanze dell'attentato a Trump. Il 78enne ex presidente e nuovo candidato alla Casa Bianca, come noto, è stato ferito a un orecchio in un attentato durante un incontro sabato a Butler, in Pennsylvania, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento grave di due spettatori. «Non siamo nemici, siamo tutti americani», ha aggiunto. «La violenza politica non può essere normalizzata. La posta in queste elezioni», ha proseguito, «non è mai stata così alta. Io ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia». Le differenze vanno discusse in maniera civile e «le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole».

RIPRODUZIONE RISERVATA