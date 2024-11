«Abbassare i toni sulla manovra» 

Il richiamo alla «rivolta sociale» di Maurizio Landini non piace a Governo e Confindustria, che invitano il leader della Cgil ad «abbassare i toni», perché in passato le parole hanno causato «situazioni dolorose».

I temi della manovra e dello sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil, irrompono al forum milanese di Assolombarda sulle relazioni industriali. Il segretario della Cgil e quello della Uil, Pierpaolo Bombardieri, insistono sullo «sciopero per i grandi temi posti al Governo». Il Governo replica con la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che crede «ci siano i margini» per evitare lo sciopero generale del prossimo 29 novembre. Al pressing su Landini si aggiunge Confindustria: il vicepresidente Maurizio Marchesini non ritiene una buona idea «alzare i toni e incitare alla rivolta sociale». Landini ribatta che l'espressione non è «eccessiva, ma è un invito, come dice la parola stessa, a non voltarsi da un'altra parte, organizzarsi insieme ad altri per cambiare questa situazione».

