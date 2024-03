«Abbassare i toni»: patto tra maggioranza e opposizione 

Atti intimidatori prima al consigliere di minoranza Nadir Congiu, poi al sindaco Davide Burchi. Maggioranza e opposizione siglano un patto per abbassare i toni del confronto politico. Da un incontro è emersa la necessità di lavorare insieme a beneficio della comunità. «Da oggi, seguendo i percorsi che abbiamo dato modo di conoscere ogni qualvolta abbiamo affrontato temi di rilevanza territoriale, ci impegniamo, nel pieno rispetto ciascuno del proprio ruolo, a lavorare in maniera condivisa su alcuni punti strategici in cui le nostre visioni non sono poi così distanti». Nello specifico le cessioni a Forestas, gli usi civici, per esempio sulla questione Quirra, le norme interne, e una più salda attenzione alle questioni sovra comunali, alle infrastrutture e al ruolo della cittadina nello scenario politico. Il confronto e l’eventuale scontro avverrà in aula: «Siamo consapevoli che nel corso del mandato non mancheranno occasioni di discussioni accese e posizioni inconciliabili ma ci impegniamo, da ambo le parti, a pesare meglio ogni intervento e abbassare i toni della contesa al fine di evitare che lo scontro politico possa in qualche modo essere frainteso e radicalizzato fino a legittimare posizioni incivili che non appartengono certamente a nessuno dei componenti del Consiglio o alla comunità nella quale non c’è posto per chi si nasconde nel buio».

