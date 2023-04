Abbassa lo stereo-tipo: squilibri in musica 

L’universo musicale, tra stereotipi di genere da superare e buone prassi da valorizzare. Se ne parla domani al corso di formazione continua organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna in collaborazione con Giulia Giornaliste Sardegna: “Abbassa lo stereo-tipo. Squilibri di genere e pratiche virtuose nell’universo musica” è il l titolo del corso che si terrà a partire dalle 14 fino alle 18 nell’aula Motzo della Facoltà di studi umanistici di Sa Duchessa, a Cagliari.

«La parità di genere nell’industria musicale è lontana. Non è una questione di percezione ma di cifre», sottolinea Gianna Fratta, direttrice d’orchestra, una delle relatrici. «Perché per cambiare musica e abbassare il volume degli stereo-tipi è necessario, intanto, creare consapevolezza intorno a questo tema», mette in luce Susi Ronchi di Giulia.

Tante le voci dell’incontro: oltre Ronchi e Fratta anche Francesco Birocchi, presidente OdG Sardegna, Ester Cois delegata del Rettore per l’uguaglianza di genere, Peppe Vessicchio, compositore e direttore d’orchestra, il trombettista Paolo Fresu, Roberta Balzotti, Giulia Giornaliste e coordinatrice Cpo Usigrai, Clementina Casula di Unica, le giornaliste e i giornalisti Roberta Celot, Daniela Paba, Anna Brotzu, Maria Grazia Marilotti, Benedetta Pintus, Alessandro Pirina, Giacomo Serreli, Vito Fiori e Donatella Percivale, Dalila Kayros, musicista e compositrice, Ludovica Massidda in arte Luv!, l’avvocata Claudia Rabellino Becce, Massimo Palmas, organizzatore di festival, Davide Catinari, musicista e compositore, Mattea Lissia, manager culturale. Modera Ambra Pintore. Coordinamento di Maria Grazia Marilotti.

