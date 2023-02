Abbasanta senza patemi, adesso il Posada rischia 

ABBASANTA 2

POSADA 0

Abbasanta (4-3-3): Mele, S. Salaris (19' pt Marcis), Murru, M. Salaris, Loi, Leone, Basciu (1’ st Calvia), Bachis (31’ N. Marras), M. Marras (6’ st Cabiddu), Cossu (6’ st Usai), Porcu. In panchina Jaiteh, Corda, Caddeo, Floris. Allenatore Mura.

Posada (4-3-3): Picco, Bono, Dettori (48’ st Pittalis), G. Satta, Pala (39’ S. Satta), Deledda, Conteddu, Careddu (1’ st Castangia), Murgia, Zela (26’ st Verachi), Floris (16’ st Siazzu). In panchina Dalu. Allenatore Farina.

Arbitro : Virdis di Olbia.

Reti : 43’ pt Porcu (r), 43’ st Calvia.

Note : espulso Bono, ammoniti Loi, Porcu, N. Marras.

Abbasanta. Pur non disputando la miglior prestazione stagionale, l’Abbasanta ha ottenuto l’obiettivo: conquistare l’intera posta in palio contro una diretta concorrente per la salvezza. Dal 19’ del primo tempo gli ospiti giocano in dieci per l’espulsione di Bono per un fallo su Stefano Salaris che dove abbandonare il campo per un taglio nella parte superiore del sopracciglio. Il vantaggio arriva a fine primo tempo: Porcu subisce fallo da Careddu in area e dagli undici metri segna con un bel tiro sotto l’incrocio. Nella ripresa, dopo diversi tentativi, il gol che chiude la gara arriva al 43’: Usai scambia con Marcis, entra in area e serve Calvia che sigla il raddoppio.

