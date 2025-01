Abbasanta-Olbia, non si vede la luce alla fine del tunnel 

Se si prova ad ascoltare musica e a farsi guidare da un’App che monitora il tracciato stradale lungo la 131 Dcn, le note vengono interrotte in continuazione dalle segnalazioni di pericolo per i tanti cantieri presenti lungo la carreggiata. Le gallerie sono un vero buco nero, nel senso che non si vede mai la luce di fine lavori. Da Abbasanta verso Olbia, le deviazioni coincidono con le prime quattro gallerie, dove si lavora per «l’adeguamento impiantistico», spiegano dall’Anas, necessario per i tunnel lunghi oltre i 500 metri. I cantieri si protraggono da anni e il transito a due corsie è la norma, non l’eccezione.

Partiamo da Abbasanta in direzione Olbia. Primo step a Sedilo. A due passi dall’ingresso per il santuario di San Costantino, il cantiere, sul quale Anas ha investito 35 milioni di euro. Questi i dati forniti da Anas e assessorato regionale dei Lavori pubblici. Gli operai sono comparsi nel settembre del 2023 (la consegna fu però a giugno) e andranno via dalla prima “canna”, in direzione Abbasanta, nella prossima estate. Poi ci sarà l’altra “canna”. La conclusione è prevista nel primo semestre 2026, ma il ritorno delle quattro corsie appare ottimistico.

Subito dopo il bivio per Nuoro, all’inizio del tratto di Marreri, i lavori sono quasi terminati sui viadotti, ma si transita ancora in una sola galleria. Da almeno tre anni la situazione è questa, a parte qualche periodica riapertura durante l’estate. E quando il traffico aumenta, il transito diventa un’impresa con rallentamenti continui nel tratto tra Orune e l’ingresso del capoluogo.

L’arrivo a Siniscola assicura una qualche emozione: galleria nuova, quella di San Francesco, al chilometro 92 circa, appena riaperta in direzione Olbia. Nel frattempo, però, sono iniziati i lavori sull’altro versante. L’ultimazione è prevista per il prossimo mese di ottobre, fanno sapere dalla Regione, ma considerato che il cantiere è stato aperto nell’estate del 2023 e fino ad ora è stata ultimata una sola carreggiata, la previsione appare anche qui ottimistica. L’investimento di Anas, fanno sapere da Anas e Regione, è di 36 milioni di euro. Qualche chilometro più avanti, tra Posada e Budoni, la galleria S’Iscala ha visto l’inizio dei lavori nel gennaio 2023 «e risulta completata la “canna” in direzione Nuoro mentre è in fase di ultimazione quella verso Olbia la cui riapertura è prevista a maggio. L’investimento complessivo è pari a 57 milioni di euro», spiegano Anas e Regione. Conclusi infine, dopo anni, i lavori nei tunnel di “Li Cuponeddi” (spesi 11 milioni) e “Berruiles” (investiti 20 milioni).

«A novembre abbiamo fatto il secondo sopralluogo sui cantieri Anas – ricorda l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu – tra questi anche le gallerie sulla 131 Dcn I cronoprogrammi dei lavori sono monitorati e fino a qui le scadenze rispettate. Fin dal mio insediamento ho dato un metodo di lavoro del settore strade che è quello del controllo periodico in base al cronoprogramma per ciascun cantiere. Questo ci ha permesso di rispettare sempre i tempi e in alcuni casi anche di anticipare le scadenze. Contiamo di continuare su questa via sulla Olbia-Nuoro».

