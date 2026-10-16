Abbasanta-Ghilarza, aria di derby 

Ancora poche ore e sarà di nuovo derby, quello più sentito di tutto il Guilcier: Abbasanta-Ghilarza. L’appuntamento è oggi alle 16 al Comunale abbasantese. Partita che mancava dal campionato di Promozione 2012-2013. Tredici anni di attesa per 90 minuti destinati ad accendere di nuovo l’entusiasmo. C’è attesa, certo, ma anche rispetto reciproco e voglia di vivere una giornata di sport e condivisione. Del resto Abbasanta e Ghilarza, ormai, rappresentano quasi un unico agglomerato urbano. Le due tifoserie organizzate si preparano da settimane.

Fronti opposti

Da una parte “La gioventù” di Abbasanta, rumorosa e instancabile nel sostenere la squadra. Dall’altra “Le solite facce” di Ghilarza, un nome che racconta la fedeltà del gruppo. Sugli spalti si annunciano coreografie, bandiere e cori come non mai. A rendere ancora più speciale questa sfida è però ciò che accade fuori dal campo. Le due società sono guidate da dirigenti che, prima ancora di essere avversari, sono amici.

Video e pranzi

Lo hanno dimostrato realizzando insieme un video di presentazione del derby, semplice ma significativo, nel quale anche i bambini invitano tutti a partecipare alla partita. Un messaggio positivo, apprezzato e condiviso da centinaia di persone, che racchiude lo spirito della giornata: vinca il migliore e vinca soprattutto lo sport.

Non mancheranno nemmeno i tradizionali momenti di convivialità. Sono già stati organizzati pranzi, aperitivi e cene tra sostenitori delle due squadre. Tavolate miste, sfottò, pronostici e abbracci che testimoniano come la rivalità calcistica sia ancora viva, ma abbia assunto contorni diversi rispetto al passato.

I ricordi

A ricordarlo è l’ex presidente e calciatore dell’Abbasanta, Tore Dessì: «A metà degli anni Settanta, in Seconda categoria, questa sfida era davvero molto accesa e sentita. Ero un ragazzo e sono dovuto uscire dal campo dopo alcune attenzioni particolari dei difensori ghilarzesi».

Sorride ripensando a quegli anni anche Foffo Congiu, attaccante classe 1947 del Ghilarza: «Erano partite dure ma dal fascino straordinario. Ricordo uno per uno compagni e avversari. A me il derby portava bene, ho sempre segnato».

La Sughercabras

Sfogliando l’album dei ricordi, gli appassionati più anziani tornano invece ai tempi della Sughercabras, formazione nata nel 1950 all’interno del sugherificio. Una squadra che rappresentava insieme Abbasanta e Ghilarza e che militava in Prima divisione. Presidente era Antongiulio Cabras, mentre gli allenamenti venivano guidati da Giovanni Medde. Una maglia vestita da giocatori rimasti nella memoria come Mario Dore, Nino Flore, Nando Corona, Enzo Carta, Peppino Satta, Peppino Dessì, Antioco Pinna, Pietro Deriu, Fausto Casula, Aurelio Manconi, Peppineddu Perra, Serafino Marras, Chicco Medde, Serafino e Tonino Sanna.

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