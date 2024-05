Abbasanta e Santa Giusta, il verdetto 

Abbasanta. Lo scorso 10 settembre aveva aperto la stagione con il primo turno di Coppa Italia, ora Abbasanta-Santa Giusta sarà la gara che la chiuderà. La posta in palio oggi pomeriggio però è molto più alta, con i rossoneri obbligati a vincere per restare in Promozione mentre ai gialloverdi di Piras sarà sufficiente un pareggio dopo il successo (2-1) nell’andata di questo spareggio salvezza. Non sono previsti tempi supplementari, perché a parità di punteggio conterà il miglior posizionamento in classifica dell’Abbasanta in campionato.

Nelle cinque partite disputate in questa annata il Santa Giusta ha avuto la meglio in tre occasioni, l’Abbasanta in una (l’andata di campionato). L’unico match finito in parità è stato il ritorno di Coppa.Quella odierna è la terza sfida in un mese, le squadre ormai si conoscono quasi a memoria. Ma rispetto all’andata Contini sarà costretto a cambiare qualche pedina a causa delle squalifiche di Fadda e Corda.

Qualche mese fa pochi avrebbero pronosticato questa partita come playout. Il Santa Giusta navigava in una posizione centrale della classifica, l’Abbasanta sempre nella zona rossa. Leone e compagni hanno compiuto una vera impresa sfiorando addirittura la salvezza diretta, sfumata per un punto.Le gare già disputate appartengono ai capitoli precedenti, nell’epilogo della stagione ci sarà la sesta sfida tra le uniche formazioni della provincia di Oristano nel girone B di Promozione.

È attesa una numerosa cornice di pubblico, l’appuntamento è fissato al comunale di Abbasanta alle 16.

RIPRODUZIONE RISERVATA