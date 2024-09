Abbasanta a fondo, il Coghinas vola 

Abbasanta 0

Coghinas 2

Abbasanta (4-4-2) : Pinna, Marcis, Fulghesu, G. Mele, (36’ st Sale), Caroccia, Fais (40’ st Medde), Cariga (45’ st Cabiddu), Usai, Rodriguez, La Torre, Contu. In panchina Cau, F. Mele, Manai, Musanti. Allenatore Contini (squalificato).

Coghinas (4-3-3) : Perez, Olmetto, Deriu, Val (14’ st Doukar), Ligios, Seu (43’ st Burrelli), Radovanovic, Mateucci, Carrucciu, F. Tugulu, Fiorentino. In panchina M. Tugulu, Serra, Fratini, Biasiato, Virdis. Allenatore Congiu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 16’ st Ligios, 47’ st Doukar.

Note : ammoniti Ligios, Val, G. Mele; angoli 3-8.



Abbasanta. Vittoria all’inglese del Coghinas ad Abbasanta con i gol di Ligios e Doukar.

I padroni di casa rispetto alla gara della scorsa giornata hanno affrontato la partita con l’atteggiamento giusto contro una squadra ben costruita e ben messa in campo.

In apertura di gara un’occasione per parte, Mateucci per il Coghinas e Caroccia per l’Abbasanta: conclusioni fuori. Al 12’ ancora Mateucci con un colpo di tacco tra un tiro e un cross colpisce la parte alta della traversa. Al 26’ sempre Mateucci va al tiro, questa volta a botta sicura, ma la conclusione si stampa sulla traversa.

Nella ripresa il gol che sblocca la gara arriva sugli sviluppi di un angolo di Mateucci, con Ligios che sul secondo palo mette in rete. L’Abbasanta prova a cercare il pareggio. Al 42’ un tiro da fuori di Rodriguez viene parato da Perez. Nel recupero gli ospiti chiudono la gara con Doukar che, servito da Radovanovic, mette la palla sul palo più lontano.



