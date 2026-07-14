Abbarì Summer Edition Tutte le stelle di Bari Sardo 

Abbarì, che significa “zona paludosa”, è la radice del nome Bari (poi anche Sardo dal 1862 per Regio Decreto) che risale all’epoca preromanica.

La seconda edizione dell’Abbarì Festival di Bari Sardo, iniziativa promossa dell’Unione dei Comuni dell’Ogliastra con il Comune di Bari Sardo e Si Produzioni e patrocinata dalla Regione , dopo l’esordio dello scorso Capodanno, durerà oltre un mese nel periodo più intenso delle vacanze offrendo ynove appuntamenti – dal 18 luglio al 26 agosto – imperdibili: dai dj set per ballare in paese o sotto la Torre in spiaggia all’ora del tramonto (con i big della consolle come Fargetta, Dj Angelo, Essence, Ariana Lestrange, Pizzulli, Mattei, Essence, Murubutu e Giuliani), al concerto di Rocco Hunt e alla performance musicale dello storico chitarrista di Ligabue, Federico Poggipollini, fino agli incontri con i giornalisti Massimo Giannini e Alessandra Sardoni, con il presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e con i fratelli Marco e Marianna Morandi.

Il live

Il momento clou del programma è sicuramente il live di Rocco Hunt, amatissimo cantautore rapper salernitano, classe ‘94, che nel 2014 vinse la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con la hit “Nu juorno buono” e da allora ha pubblicato sei album, l'ultimo nel 2025 “Ragazzo di giù”. L’anno scorso è tornato a Sanremo con “Mille vote” ancora esibendosi inoltre nella serata cover in un’acclamata versione di “Yes I Know My Way” di Pino Daniele insieme a Clementino. Tra i suoi maggiori successi “Oh Ma”, “La più bella del mondo”, “Ti volevo dedicare”, “Un bacio all'improvviso”, “Cosa ti amo a fare?” e “Caramello”. Rocco Hunt, sempre grande protagonista della scena hip-hop italiana, ha eseguito quattro brani anche all'ultimo concertone del Primo Maggio a Roma. Negli anni ha collaborato tra gli altri con Noemi, Neffa ed Elettra Lamborghini.

Il calendario

Ecco il programma, data per data: 18 luglio, ore 21, piazza della Repubblica, dj set di Dj Angelo & Ariana Lestrange; 19 luglio, ore 19, Spiaggia della Torre, talk di Alessandra Sardoni (La7) e Angelo Binaghi (presidente Federazione Tennis e Padel) con il giornalista Emilio Marrese (La Repubblica); 23 luglio, ore 19, Spiaggia della Torre, talk di Massimo Giannini (La Repubblica) con Emilio Marrese (La Repubblica); 30 luglio, ore 21.30, piazza della Beata Vergine del Monserrato, talk di Marianna e Marco Morandi con Fernando Pellerano (Corriere della Sera); 3 agosto, ore 21, piazza della Repubblica, dj set di Walter Pizzulli e Andrea Mattei (Radio M20); 5 agosto, ore 21, piazza della Repubblica, concerto di Rocco Hunt; 6 agosto, ore 21, piazza della Repubblica, dj set di Mario Fargetta e Dj Essence; 18 agosto, ore 19, Spiaggia della Torre, talk + dj set di Murubutu con Giovanni Egidio (La Repubblica); 26 agosto, ore 19, Spiaggia della Torr, dj set e performance musicale di Chicco Giuliani & Federico Poggipollini.

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