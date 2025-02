“Abbardente” e la scoperta dell’anima bilingue 

Piero Marras ha sperimentato tanti generi musicali e ne ha creato uno tutto suo. Una musica che nasce dalla sua “anima bilingue”, come ama definirla l’artista nuorese. Canta in sardo e in italiano, ha suonato rock, country e progressive ed è stato un precursore della cosiddetta world music.

Ha scritto per Andrea Bocelli e duettato con Dionne Warwik.

Il suo stile ha creato un nuovo genere musicale che vanta innumerevoli tentativi di imitazione. L’esordio discografico risale al 1971 con il Gruppo 2001. Dopo alcuni 45 giri e un long playing sposa la canzone d’autore con il nome di Pier Salis. Nel 1978 diventa Piero Marras, viene messo sotto contratto dalla casa discografica Emi e diventa famoso a livello nazionale.

Nel 1985 incide “Abbardente", l’album della svolta. In quello stesso periodo Fabrizio De André incide Creuza de ma, segno che i tempi stavano cambiando. «Io che non ho mai parlato in sardo, mi sono sentito un discriminato. Fin da bambino mi accorgevo che esistevano pensieri e concetti che nascevano in sardo. Tradotti in italiano perdevano i colori, le sfumature il loro senso profondo, che invece appariva limpido nella lingua originaria. Ho bisogno di raccontare emozioni, storie e immagini che hanno senso solo in sardo. Io sono convinto che presto o tardi il bisogno di cantare nella propria lingua si trasformerà in una tendenza mondiale. Sto anticipando solo i tempi», si legge nel racconto di Alessandra Corrias.

Quando Piero Marras decide di svoltare inizia a studiare il sardo partendo dalla grammatica del professor Massimo Pittau. Poi scopre le poesie di Pietro Mura e regala le sue note all’autore originario di Isili. Quelle canzoni incuriosiscono Paolo Pillonca. I due si incontrano e nasce una grande amicizia culminata con un sodalizio artistico che ha regalato decine di canzoni. Un po’ come accaduto di recente con la collaborazione con lo scrittore Salvatore Niffoi che ha scritto i testi del disco “Ali di stracci”.

Insomma, una vita tra rock, pop, poesia, letteratura, teatro. “Rundinedda road” racconta tutto questo. (f. p.)

