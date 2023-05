Abbanoa, via al cantiere da 1,5 milioni 

Cantiere partito in via San Martino, da alcuni giorni sventrata - almeno nel primo tratto - e chiusa al traffico per riqualificare la rete idrica di Abbanoa.

Un intervento all’interno del mega progetto da 1 milione e mezzo, con tre chilometri di nuove condotte che consentiranno di risolvere il problema delle reti colabrodo. Lavori sino al 24 luglio, divisi in due lotti, poi si procederà con le opere nelle altre strade, secondo un cronoprogramma che verrà comunicato di volta in volta con tanto di divieti al traffico e alla sosta. In via Bellini l’intervento è previsto tra gli incroci tra via San Martino e via Torrente, il tratto di via Roma interessato, invece, è compreso tra gli incroci tra via San Salvatore e via Campi Elisi. Saranno sostituite le condotte dove si registrano criticità, e in via Nenni sarà realizzata una nuova condotta. In progetto anche la via Togliatti, dove si procederà alla sostituzione integrale delle tubature sino a via De Gasperi.

