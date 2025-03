Abbanoa, un piano contro le perdite idriche 

Cinquanta milioni di fondi Fsc (Sviluppo e coesione) più altri 42 arrivati con il Pnrr e distribuiti tra «i Comuni che registrano i maggiori tassi di dispersione». È la lotta di Abbanoa contro le perdite d’acqua. Piaga regionale ma anche nazionale, a cui la spa sarda del servizio idrico ha deciso di rispondere attraverso un Piano straordinario.

Le due fonti di finanziamento vanno a comporre un più ampio quadro degli investimenti «con importanti ricadute sull’economia isolana». Il 2024 di Abbanoa si è infatti chiuso con «97 gare bandite, per quasi 223 milioni di euro». I bandi aggiudicati sono stati «89, pari a un valore di 199 milioni». La maggior parte degli appalti «è andata a imprese sarde che si sono presentate in forma singola o in raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti», ci tengono a sottolineare dagli uffici di viale Diaz a Cagliari.

I quasi 100 milioni per rimettere a nuovo le reti colabrodo hanno già generato «26 gare». Ma al conto degli investimenti vanno aggiunti anche i 35 milioni «destinati al sistema fognario e depurativo. Sono tutti appalti – spiegano da Abbanoa – che si sono già trasformati in cantieri, alcuni dei quali già conclusi». Da Castelsardo a Sorso passando per Quartu. La spa ha aperto anche un ulteriore fronte di intervento con «l'installazione di valvole per il controllo di portate e pressioni», problema che nei centri urbani rende difficoltosa l’erogazione dell’acqua nei piani alti.

