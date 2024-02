Abbanoa, terremoto da 932 milioni di crediti 

Abbanoa, basta la parola. Settecentocinquantamila (750.000) utenti, millequattrocento (1400) dipendenti, quasi trecentocinquanta (350) comuni serviti in tutta l’Isola. Bilancio da più grande industria della Sardegna, quella dell’acqua. Bollette e reti idriche bucate, calvario quotidiano e perenni guerre sotterranee, fatti e misfatti di una governance sempre più nell’occhio del ciclone. Tribunali e class action , contenziosi milionari, condanne e multe da mille e una notte. Nella terra dei sardi il controllo e la gestione delle risorse idriche sono da sempre sinonimo di potere politico ed economico, di buchi neri e profondo rosso.

Scossa tellurica

Quel che sino ad oggi è rimasto secretato nei piani alti del palazzo di Abbanoa, di punto in bianco si materializza in una «contestazione disciplinare» per «fatti gravi». In realtà, in quelle sei pagine sottoscritte dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione Franco Piga e dai due Consiglieri, Daniela Sacco e Salvatore Ledda, c’è molto più di un terremoto. Una vera e propria scossa tellurica le cui conseguenze vanno ben oltre la stessa decisione della governance di Abbanoa. In ballo c’è una valanga di incarichi per milioni di euro affidati a svariati avvocati chiamati ad affrontare nei Tribunali migliaia di contenziosi, indefiniti “buchi” stratosferici nei conti economici, crediti che potrebbero essere tutti inesigibili e, invece, il più delle volte dichiarati esigibili. Una marea di contestazioni in grado di far saltare per aria la gestione dell’ultimo decennio della società idrica, con ripercussioni gravissime sulla stessa esistenza di Abbanoa.

Dagli spifferi alla prova

Nei corridoi se ne parlava da settimane, spifferi e voci si rincorrevano da un ufficio all’altro. Mancava, però, un dettaglio di non poco conto: la conferma cartacea. Impossibile infrangere il muro di gomma del “non possiamo dire niente”. Negli uffici di Abbanoa, però, così come nei palazzi del potere, si sapeva che un vero e proprio cataclisma finanziario e societario stava per abbattersi sul “pachiderma” dell’acqua. Per giorni, settimane, però, i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione sono rimasti blindati nel caveau della società di gestione senza alcun cedimento della cassaforte presidenziale. I numeri contenuti in quel procedimento disciplinare, le contestazioni e il ruolo del manager finito sotto accusa, avevano suggerito il silenzio.

Fatti gravi

Sino a quando una falla nel sistema ha fatto trapelare i documenti cruciali della vicenda: «Le contestiamo una serie di gravi fatti, a Lei imputabili in ragione dei ruoli e delle mansioni da Lei ricoperti nel corso degli anni, che sono recentemente emersi». Destinatario della missiva è la matricola 558, ovvero Sandro Murtas, «Direttore generale di Abbanoa dal 2008 al 2020 e responsabile del settore gestione e recupero del credito dal mese di marzo 2022». L’uomo più potente del palazzo dell’acqua. Sono passati presidenti, commissari, amministratori unici e consiglieri d’amministrazione, ma lui, tra una tormenta e una miriade di contestazioni, è sempre rimasto al suo posto. Sino alla vigilia dello scorso Natale, quando ha ricevuto il primo avviso di sfratto, vergato da Presidente e consiglieri di amministrazione. Era la prima volta che i vertici dell’acqua sarda “osavano” mettere nero su bianco un j’accuse senza precedenti, con riferimenti puntuali e senza orpelli. Contestazioni contenute in un mezzo migliaio di righe fitte-fitte con un titolo emblematico: «contenuti di merito». Il “ thema decidendum ” contenuto negli atti va da una caterva di denaro pubblico che sarebbe stato speso e impegnato senza autorizzazione sino a crediti non incassati per quasi un miliardo di euro. Una contestazione capace di far tremare l’intero sistema Abbanoa, con conseguenze pesantissime sui bilanci della società idrica. I nuovi manager, nuovo direttore generale e nuovo responsabile del settore complesso del Settore Human Capital, colui che gestisce i processi di amministrazione del personale, non se la sono sentita di restare in silenzio. Uno scambio di relazioni riservatissime tra consiglieri di amministrazione e i nuovi vertici amministrativi hanno convinto sul passo decisivo: prima la «sospensione cautelare dal servizio» e poi il «licenziamento» della matricola 558. A niente sarebbero valse le giustificazioni rese da Sandro Murtas in replica al primo atto d’accusa. Il 18 gennaio scorso il Consiglio di amministrazione, infatti, ha tramutato la sospensione nella conseguenza più grave: «licenziamento». L’atto finale riprende quello che pubblichiamo per stralci, firmato e controfirmato da tutti i vertici di Abbanoa, con tanto di dettagli e puntuali circostanze.

Avvocati a gogò

Il contenuto è dirompente, sino a prova contraria. Le contestazioni sono un crescendo esponenziale. Primi tra tutti finiscono sotto accusa gli affidamenti milionari ai legali «per il recupero del credito attivo e passivo». Scrive il Consiglio di Amministrazione: «affidamento degli incarichi ai legali, nel periodo 2018-2020, nonostante fosse scaduto l'Accordo Quadro 2017; sforamento del budget iniziale previsto per un importo complessivo di € 2.265.333, di cui € 1.228.620 non ancora deliberati». Incarichi agli avvocati esterni lievitati a dismisura tanto che il Consiglio di amministrazione ha fatto scattare le procedure per «un audit ai fini della verifica dei profili e livelli di responsabilità nella gestione dei processi aziendali interessati dalla stessa delibera». In pratica una verifica puntuale delle responsabilità erariali e non solo sui maggiori costi non autorizzati. È l’inizio del procedimento. Si legge nell’atto: «In data 7 dicembre 2023 la Società riceveva copia delle risultanze dell' audit effettuato, all'interno del quale venivano evidenziate, in relazione alla mancata formalizzazione degli affidamenti ai legali e alle problematiche emerse con riferimento ai loro pagamenti, una serie di responsabilità a Lei direttamente attribuibili in relazione al ruolo di Direttore Generale della Società, prima, e al ruolo di Responsabile del Settore Gestione e Recupero del Credito dal mese di marzo 2022».

Accuse agli atti

Accuse riportate integralmente nell’atto che ha sancito prima la sospensione cautelare dal servizio e poi il licenziamento: «Lei ha omesso di definire puntualmente i criteri di determinazione dei compensi da riconoscere nell'ambito degli affidamenti avviati in prima e seconda convenzione ai legali fiduciari nei casi di contenzioso passivo derivante dall'attivo già affidato che sono quindi stati regolati sulla base di accordi interpersonali con i singoli legali affidatari senza previa definizione dei criteri di gestione dei casi suddetti». Ancora: «non ha posto in essere alcun controllo dei parametri necessari al monitoraggio del budget necessario per il pagamento dei legali che ha originato importanti sforamenti dello stesso né ha provveduto ad emanare disposizioni aziendali (linee guida, procedure etc.) che definissero in maniera strutturata modalità operative e responsabilità per la gestione del turnover che ha causato la mancata tracciabilità delle fasi operative di gestione del processo, nonché una difficoltosa ed inefficace tenuta sotto controllo e vigilanza dello stesso».

Rischio erariale

Si legge ancora: «Tali omissioni hanno, come evidenziato, determinato la necessità di deliberare il rilevante importo extra budget e comportato un ulteriore rilevante danno economico per la Società in ragione del fatto che le somme attualmente riconosciute come dovute ai legali e deliberate extra budget non risultano più deducibili non essendo state correttamente imputate né previste negli anni di riferimento». Il provvedimento non tralascia gli effetti: «Si aggiunga inoltre il significativo danno di immagine della Società che si è resa evidentemente inefficiente e inaffidabile agli occhi dei propri legali fiduciari e degli utenti tutti, le cui tariffe sono gravate dai maggiori costi per il (mancato/ritardato) recupero della morosità». L’accusa si fa ancora più dura: «le azioni legali sono sfuggite al controllo della struttura spesso impedendo una corretta gestione delle posizioni debitorie e una mancata esecuzione dei provvedimenti ottenuti…».

932 milioni

Una situazione che, secondo l’ audit disposto dai vertici aziendali, ha prodotto conseguenze rilevanti «se si considera che al 30 giugno 2023 la società ha crediti per fatture già emesse e non incassate di 932 milioni di euro, sedimentati negli anni, senza differenziare il credito buono, da riscuotere, da quello cattivo, da abbandonare e mettere a perdita e senza che sia da Lei giunta ad oggi nonostante le ripetute richieste alcuna proposta per consentire tale cernita». Novecentotrentadue (932) milioni di euro, una montagna di denaro che, secondo il provvedimento di licenziamento, è totalmente sfuggito al controllo della società. Le giustificazioni di Murtas a discolpa di queste accuse vengono bocciate senza mezzi termini dal Consiglio di Amministrazione: «È pertanto di tutta evidenza che Lei ha rappresentato una situazione artefatta, tale da indurre in grave errore l'Organo di Controllo il quale, in ragione di ciò, potrebbe avanzare rilievi a carico della Società in merito a inesistenti carenze gestionali della governance tali da pregiudicare il credito. Peraltro dalla Relazione da Lei prodotta emergono una serie di inefficienze e responsabilità a Lei direttamente attribuibili quale Direttore Generale, prima, e Responsabile del Settore, poi».

Disastro sul personale

Non è finita. Sotto accusa finisce anche la gestione del personale: «sono recentemente emersi rilevanti errori relativi all'inquadramento contrattuale, alle qualifiche e alle retribuzioni riconosciute a numerosi lavoratori della Società da Lei decisi e disposti in ragione del Suo ruolo di Direttore Generale ricoperto negli anni dal 2008 al 2020, anni in cui aveva anche espressamente delega in tema di inquadramento e gestione del personale». Errori di inquadramento dei lavoratori che hanno comportato condanne per centinaia di migliaia di euro e decine di conciliazioni per cifre rilevantissime, tutte in capo ai bilanci della società. Per Abbanoa è tempo di acque tempestose. Una storia finanziaria e societaria destinata a finire in Tribunale, soprattutto se l’ex direttore di Abbanoa deciderà, come è possibile, di impugnare il licenziamento. La “saga” idrica è appena iniziata.

RIPRODUZIONE RISERVATA