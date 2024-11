Abbanoa suona la sveglia al Comune 

Abbanoa in pressing sul Comune di Serramanna per acquisire le reti idrica e fognaria. Nel Municipio di via Serra, nelle ultime settimane, sono giunte diverse comunicazioni a firma del responsabile del Distretto 3 di Sanluri di Abbanoa, Alessio Pisci, che ha chiesto la trasmissione della documentazione tecnica e amministrativa relativa alle condotte per attuare il passaggio del servizio – attualmente ancora gestito in autonomia dal Comune – ad Abbanoa. “Trasferimento della gestione delle infrastrutture”, è l’oggetto della richiesta, su carta intestata di Abbanoa, giunta al Comune: una sollecitazione che dà corso alle indicazioni di Egas (la massima autorità in materia di servizio idrico dell’Isola) che a metà settembre aveva chiesto al Comune «di predisporre le attività per il passaggio delle infrastrutture idriche e fognarie dall’ente al gestore unico Abbanoa entro 30 giorni».

La querelle

Ora la richiesta diretta di Abbanoa che sembra far salire il livello del confronto sul caso della gestione autonoma del servizio idrico di Serramanna, silurato dall’Egas il 30 giugno del 2022 con la delibera che stabiliva «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna». Un atto al quale il Comune si era opposto con due ricorsi, entrambi rigettati, al Tar e al Consiglio di Stato.

In Comune

La richiesta, presa in carico dal Municipio, non avrebbe per ora avuto riscontro. «Non parlerei di insistenza o pressing. Abbanoa aveva dato disponibilità per svolgere l’attività indicata da Egas a settembre e in questa occasione ha riproposto la propria disponibilità, ma a parte due mail inviateci non c’è altro». Sul caso prende posizione il consigliere di minoranza Carlo Pahler, che in una nota inviata al Municipio e all’altro capogruppo di minoranza in Consiglio, Gigi Piano, esprime «disappunto, in quanto la documentazione ricevuta in seguito alla richiesta di accesso agli atti risulta incompleta e omette atti rilevanti per una corretta valutazione della situazione».

