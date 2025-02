Abbanoa stacca l’acqua alla Asl 

Poteva essere un fine settimana nero per l’ambulatorio della guardia medica di Pabillonis, rimasto senza acqua dopo che Abbanoa, in settimana, ha rimosso il contatore per un’irregolarità dell’utenza. A evitare la chiusura è stato il sindaco Riccardo Sanna che, con una soluzione d’emergenza, vestendo i panni dell’idraulico, ha scongiurato l’interruzione del servizio.

La vicenda

Stando alla ricostruzione fatta da Comune e Asl, il contatore dell’ambulatorio è stato rimosso nella giornata di mercoledì, senza informare nessuno. Tanto che l’ambulatorio ha continuato a lavorare sino a venerdì, quando l’acqua presente nella cisterna non si è esaurita. Di guardia, quella notte, c’era il medico Paola Marras, che ha allertato il sindaco. «In tarda serata la dottoressa e la guardia giurata, pronti ad andare via perché impossibilitati a svolgere il servizio, mi hanno contattato telefonicamente raccontandomi della mancanza d’acqua», racconta Sanna. Il distacco idrico avrebbe reso impossibile l’attività sanitaria non solo per la notte tra venerdì e sabato, ma per tutto il fine settimana.

I controlli

Il sindaco ha così verificato la presenza di un’utenza comunale vicino a quella dell’ambulatorio Asl e si è messo al lavoro. «Con un raccordo – ha spiegato – ho collegato l’utenza dello stabile comunale all’ambulatorio e in questo modo è stato possibile riprendere il servizio: all’esterno erano presenti persone che, successivamente, hanno potuto essere visitate. Senza la presenza di quel contatore municipale non avremmo potuto scongiurare la chiusura immediata del servizio di guardia medica», ammette.

La precisazione

Dalla Asl del Medio Campidano hanno spiegato: «L’azienda è stata informata l’altro ieri della presenza di un contatore fuori ruolo, non appartenente ad Abbanoa. Immediatamente, gli uffici competenti si sono attivati, interfacciandosi con la sede di Sanluri del gestore idrico e concordando la necessità di attivare una nuova utenza». Per un problema burocratico già l’anno scorso si verificò un episodio analogo: quella volta, però, il contatore venne sigillato ma non rimosso. La Asl fa presente che questi giorni «è stata avviata con urgenza la procedura per l’attivazione della nuova utenza, anche se per accordi intercorsi, vista la pubblica utilità della struttura, si sarebbe dovuta garantire la continuità del servizio». Dalla Asl confermano che «Abbanoa ha proceduto autonomamente e senza preavviso alla rimozione del contatore, privando l’ambulatorio dell’acqua».

