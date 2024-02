Abbanoa, sosta selvaggia e strada nel caos 

Strada stretta, parcheggi riservati, vaste superfici di terreno libere, trattori imprigionati tra i clacson impazziti di centinaia di auto. Non si trova pace per una situazione che si trascina da anni, le cui premesse risalgono alla protesta degli agricoltori di Sanluri sull’utilizzo esclusivo degli uffici di Abbanoa nella zona campestre di Nuragonnus, all’uscita della città, in aperta campagna. «Rispetto alla protesta del 2021 – incalza il titolare di un’azienda agricola, Giampiero Fenu – la situazione è peggiorata: meno parcheggi e auto ferme in strada a bloccare il transito dei trattori».

Il Comune

Sollecitati dai lavoratori dei campi e anche da migliaia di utenti del servizio idrico che va oltre i confini del Medio Campidano, la Giunta ha chiesto ad Abbanoa l’incremento di parcheggi nel prolungamento di via Donizetti, strada invasa da veicoli in sosta tali da impedire la circolazione dei mezzi agricoli. «In una zona – ricorda l’assessore all’agricoltura, Paolo Usai – in cui l’individuazione di aree di parcheggio pubblico non risulterebbero coerenti con il tessuto urbanistico del territorio, considerata, però, la necessità di garantire il servizio al bacino di utenza del distretto tre, abbiamo invitato l’azienda a realizzare parcheggi nel terreno di sua proprietà». E se questa volta il muro del silenzio non dovesse cadere, il Comune promette interventi risolutivi. «Siamo pronti – prosegue Usai – a vietare immediatamente la sosta lungo la carreggiata, inoltre non esiteremo a individuare un nuovo assetto urbanistico dall’area che tenga conto dell’idoneità dell’ubicazione degli uffici».

La protesta

«La promessa di tre anni fa – ricorda Fenu – di nuovi parcheggi all’interno della proprietà di Abbanoa è finita con una formula inversa: parte di quell’area è stata riservata ai mezzi dei dipendenti. Risultato? Lungo la strada le auto sono raddoppiate. Incomprensibile il motivo per cui si preferisce recintare ettari di terra e lasciare le auto fuori. Capita che per uscire dall’azienda devo recarmi negli uffici e fare da banditore alla ricerca dei proprietari dei mezzi da spostare».

La Municipale

«Spesso – ricorda il comandante, Roberto Gallus – gli utenti del servizio e anche gli agricoltori chiedono il nostro intervento per via degli ingorghi che si vengono a creare. Situazioni di pericolo che si dovrebbero e potrebbero evitare con un pizzico di buon senso: in aperta campagna è facile trovare spazi per le aree di sosta, realizzarle in poco tempo e con pochi euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA