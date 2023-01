Abbanoa sconfitta dalla class action  

Hanno affrontato una battaglia durata oltre 6 anni, ma ora i 200 utenti che hanno aderito alla class action contro Abbanoa, riceveranno i rimborsi. Saranno risarciti per i pagamenti in bolletta degli oneri di depurazione non dovuti al gestore dei sistemi idrici integrati in Sardegna.

L’accordo

Nei giorni scorsi gli avvocati Marco Zusa, Maria Paola Tiso e Giuseppe Fanni, che hanno assistito i cittadini di Buggerru nell’azione legale di classe collettiva e il legale di Abbanoa Stefano Manso, hanno sottoscritto in Tribunale la transazione, che ha consentito di giungere a una “sentenza di cessazione della materia del contendere, nel pieno rispetto e nei limiti della normativa e dei regolamenti vigenti”. «In virtù di tele accordo – si legge in una nota dei legali interessati dalla class action – vista la situazione del tutto eccezionale e peculiare degli impianti di depurazione a servizio del comune di Buggerru nei quali si è verificato, per eventi estranei ad Abbanoa, ovvero, il crollo nel 2012 del costone della scogliera che aveva reso inaccessibile l’impianto di trattamento, per il periodo di totale inesistenza delle attività di depurazione e non di mero malfunzionamento dell’impianto, Abbanoa rimborserà i canoni di depurazione effettivamente versati per il periodo dal 9 aprile 2010 all’11 settembre 2011».

Il passato

Il centro costiero, rispetto alla data di avvio della class action, ancora non ha un impianto consortile di depurazione dei reflui. «Il gestore unico aveva provveduto negli anni scorsi e in totale autonomia a eliminare dalle bollette richieste la voce depurazione – si legge ancora nella nota – rimborsando i canoni già corrisposti, relativamente agli anni 2012 e seguenti. Gli utenti del servizio in regola con i pagamenti del servizio idrico integrato avranno, quindi, diritto al rimborso anche per il periodo stabilito con la transazione sottoscritta in Tribunale nei giorni scorsi. Coloro che non sono in regola con i pagamenti, riceveranno una nota di credito». Una vertenza, quella dei 200 cittadini di Buggerru nei confronti di Abbanoa e la prima portata avanti in Sardegna con un’azione legale collettiva per la mancata depurazione dei reflui, che si è conclusa con un esito più che positivo. Per questo, grande soddisfazione è stata espressa da Nicola Piras, promotore nel 2014 delle diverse iniziative poi sfociate nella causa giudiziaria e presidente del Comitato spontaneo cittadino. «Sono molto soddisfatto dell’esito della causa giudiziaria – dichiara Piras – anche perché l’ente idrico ha emesso in questi giorni un comunicato sulla conclusione della causa, ammettendo le nostre richieste, riguardanti le voci da rimborsare e a confermare, che dalle prossime bollette saranno emessi i relativi risarcimenti. Vorrei ringraziare, oltre all’avvocato Zusa, che da subito ha preso a cuore l’incresciosa situazione del nostro paese e che ha condotto, vincendo, una causa dagli esiti non scontati».