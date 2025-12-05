Abbanoa scommette su sei distretti idrici 

Dopo i disagi dei giorni scorsi per l’ennesima rottura della condotta di via Manara con conseguente interruzione del servizio idrico in città, Abbanoa scende in campo per attuare subito gli interventi previsti e decisi nel vertice della settimana scorsa in Comune.

Le verifiche

Subito al via la verifica di tutta la rete idrica cittadina a cui seguirà la sua distrettualizzazione in tempi brevi. Lo studio, assicura il Gestore, «era già stato avviato ancor prima di questa emergenza: Abbanoa ha già inserito la città tra i primi Comuni dove procedere con l’ingegnerizzazione del sistema idrico».Tutti i provvedimenti in atto sono stati messi nero su bianco in una nota diffusa ieri da Abbanoa. Ma prima è il tempo delle scuse: «I tecnici hanno messo in sicurezza il tratto di condotta di via Manara interessata dalle due rotture dei giorni scorsi. L’Azienda chiede scusa ai cittadini e all’amministrazione comunale per i disagi, ma si è trattata di una situazione emergenziale non prevedile e su cui c’è stato il massimo impegno per risolverla». Detto questo, «sono in corso ulteriori verifiche sulla stabilità della rete idrica cittadina e in tempi brevi si passerà alla sua distrettualizzazione». Lo studio sulla rete, assicura il Gestore, «è stato già effettuato tramite un’impresa altamente specializzata che ha analizzato tutto il reticolo di condotte del centro urbano».

Lo studio

Si tratta complessivamente di circa 100 chilometri di reti che saranno suddivise in sei distretti funzionali: un distretto nord dal centro storico ai confini con Quartucciu, distretto ovest da viale Colombo a Molentargius, distretto sud dal centro storico alle ex saline, distretto est da centro verso la 554. E poi un distretto per piano di zona sant’Anastasia, Pitz’e Serra e Quartello, infine un distretto per la collina di Sant’Anastasia e Margine Rosso. Sono già stati individuati anche i 27 nodi idrici dove saranno installate le nuove valvole di regolazione e suddivisione dei vari distretti.A questi si aggiungeranno 10 punti di misura per il monitoraggio costante della rete tramite un sistema di telecontrollo.

Il calendario

Il calendario per la loro installazione sarà concordato col Comune perché sarà necessario effettuare delle chiusure programmate.E poi ci sono i dati. In media in un anno Abbanoa porta avanti 250 interventi di manutenzione delle reti idriche. Le due “rotture” in via Manara «hanno riguardato una condotta primaria del diametro di 300 millimetri che fa parte dell’anello di alimentazione principale del centro urbano dal quale si diramano tutte le condotte secondarie al servizio delle utenze. Per questo motivo è stato inevitabile chiudere l’erogazione in tutto il centro abitato anche perché è soggetta ad altissime pressioni. Le verifiche hanno evidenziato che il tratto era esposto a eventuali “rotture”: per questo motivo è si è proceduto alla sostituzione integrale di un tratto di circa sei metri».

