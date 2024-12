Abbanoa, ritardi e polemiche 

I trenta giorni concessi da Egas al Comune di Serramanna per la consegna della documentazione tecnica e amministrativa delle reti idrica e fognaria (propedeutica al passaggio di queste al gestore unico Abbanoa) sono abbondantemente superati e la minoranza consiliare sollecita l’amministrazione comunale.

A Serramanna l’ennesimo capitolo del caso acqua (l’ente ha di fatto perso la gestione autonoma dell’acquedotto che, è questione di tempo, passerà ad Abbanoa) è scritto nella comunicazione in Consiglio della minoranza. «L’Egas ha inviato da tempo una comunicazione al Comune: cosa sta succedendo, dal momento che non trapela nulla e la popolazione non è informata?», ha detto il consigliere Carlo Pahler, che sul tema ha presentato un’interrogazione consiliare.

L’interrogazione

«Quale è lo stato attuale della procedura di passaggio della rete idrica comunale verso Abbanoa? Quali comunicazioni ufficiali sono state inviate dagli uffici a seguito delle direttive del sindaco?», sono due dei quesiti posti dal consigliere. Il sindaco Gabriele Littere, per ora, non ha risposto. Dalla lettera di Egas, inviata a settembre scorso, con cui l’autority ha concesso 30 giorni per «l’avvio delle procedure per l’acquisizione al perimetro d’ambito delle infrastrutture idriche e fognarie dell’abitato di Serramanna, predisponendo lo stato di consistenza delle infrastrutture oggetto di passaggio», alle interlocuzioni Abbanoa-Comune. In mezzo una nota con la quale il sindaco Gabriele Littera critica i funzionari comunali incaricati della predisposizione della documentazione per non avere coinvolto l’amministrazione se non a cose fatte.

Il sindaco

Nella nota il sindaco Gabriele Littera esprime «disappunto riguardo alla gestione della comunicazione con Egas Abbanoa, relativa al procedimento di trasferimento delle reti idriche e fognarie del Comune di Serramanna al gestore unica», e critica l’azione dei funzionari, «che rappresenta una violazione delle corrette modalità di collaborazione e di gestione tra gli uffici comunali e la parte politica».

RIPRODUZIONE RISERVATA