Abbanoa, rinviate le nomine 

No all’organo monocratico, sì a quello collegiale. Abbanoa continuerà a essere guidata da un Cda da tre componenti. Lo ha deciso, con il 98,2% dei voti, l’assemblea degli azionisti. L’alternativa era puntare su un amministratore unico o un Cda da cinque. I nomi dei nuovi dirigenti, però, non sono arrivati. Tutto rinviato, a sorpresa, a martedì 17, dalle 12.

I lavori

I soci di Abbanoa si sono ritrovati ieri al Teatro Doglio. L’assemblea è stata convocata dopo gli accesi contrasti emersi a fine luglio e le accuse mosse dalla presidente Alessandra Todde che, in qualità di primo azionista dell'ente (la Regione è il socio di maggioranza con il 70,94% di quote), ha parlato di scarsa trasparenza nella gestione. Il primo modo da sciogliere, secondo lo Statuto, è stato appunto la scelta della composizione dell'organo amministrativo. In Abbanoa, gli altri azionisti di peso sono i Comuni di Cagliari (6,3%), Sassari (4,63%) e Nuoro (1,4%).

I nomi

I futuri amministratori della spa andranno scelti tra i 26 i candidati individuati dalla Commissione per il controllo analogo tramite terne (non vincolanti). Si tratta di Stefano Altea, Antonio Belloi, Giovanni Lorenzo Belloi, Anna Maria Busia, Cristiano Camilleri, Ivo Carboni, Michele Caria, Daniele Ciabatti, Giovanni Corona, Giuseppe Cuccu, Luca De Angelis, Antonio Deidda, Andrea Drago, Giovanni Melchiorre Lai, Salvatore Ledda (amministratore delegato e consigliere uscente), Piero Maccioni, Carlo Matta, Federico Meloni, Francesco Murgia, Franco Pinna, Antioco Porcu, Daniela Sacco (consigliere uscente), Marco Sanna, Giuseppe Sardu, Speranza Schirru e Giampaolo Zucca.

I nodi

Sino a ieri mattina, sembrava cosa fatta la scelta della terna composta da Busia, Caria e Camilleri. Ma ventiquattro ore prima dell’assemblea è arrivata la diffida di De Angelis che ha invitato l’azienda a escludere dalle nomine i candidati «non in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso». Una mossa, quella di De Angelis, che probabilmente ha determinato la battuta d’arresto. La stessa Todde, ieri, è intervenuta auspicando «un cambio di passo per rendere Abbanoa efficiente: il nuovo Cda dovrà avere competenze differenti e trasversali, oltre a quelle manageriali e tecniche, che possono essere trovate anche all'interno della società».

RIPRODUZIONE RISERVATA