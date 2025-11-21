Abbanoa rifà le fogne in via Repubblica 

A Lanusei arriva il nuovo collettore fognario lungo via Repubblica. Sono in corso i lavori per rivoluzionare il sistema di smaltimento dei reflui nella zona. L’intervento è difficile perché vecchie condotte passano in proprietà private: un problema non di poco conto perché, in caso di rottura o intasamento, i punti dove è necessario intervenire spesso non sono direttamente accessibili.

Per questo motivo i tecnici del “Distretto 8” di Lanusei – Settore Distribuzione – hanno programmato un intervento risolutivo, inserito nel programma delle manutenzioni straordinarie che riguarda gli interventi finanziati tramite i fondi da tariffa: in pratica è la quota degli importi delle bollette che Abbanoa destina all’efficientamento delle reti. In questo caso si tratta di una somma di circa 40 mila euro per realizzare un nuovo collettore fognario lungo un centinaio di metri e del diametro di 400 millimetri. Il materiale utilizzato è il gres, il migliore per le reti fognarie.

L’intervento rientra in un piano complessivo che i tecnici di Abbanoa stanno definendo per il riordino della rete fognaria. Le vecchie tubature, realizzate durante le precedenti gestioni del servizio, mostrano diverse criticità. Anche le interferenze soprattutto con le linee della fibra ottica che creano intasamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA