Abbanoa, respinto il ricorso del Comune 

Ricorso respinto. Anche l’ultima speranza è caduta: la gestione del servizio idrico di Serramanna passa ad Abbanoa. «Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, lo rigetta»: è la decisione dei magistrati (Luigi Carbone, presidente, e i consiglieri Francesco Gambato Spisani, Silvia Martino, Luca Monteferrante e Rosario Carrano) della sezione quarta del Consiglio di Stato. La notizia dell’esito negativo del ricorso stata diffusa dal Gabriele Littera durante la seduta di Consiglio comunale convocato per discutere della mozione (votata poi all’unanimità) presentata dal consigliere di minoranza Carlo Pahler.

Il ricorso

Nelle comunicazioni che precedono la discussione dei punti all’ordine del giorno dell’Aula, è arrivata quindi la doccia fredda: il Consiglio di Stato dichiara “improcedibile” il ricorso del Comune di Serrramanna contro la sentenza del Tar Sardegna, che il 1 agosto 2023 (i giudici si erano riuniti per la discussione nel merito del ricorso 3 mesi prima) aveva giudicato infondato il ricorso del Comune di Serramanna contro la delibera dell’Egas del 30 giugno 2022, con la quale l’autority deliberava «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna».

Il sindaco

«Ritenevo opportuno mettervi da subito a conoscenza di questa decisione. Quando avremmo a disposizione la documentazione ufficiale la condividerò coi capigruppo, per una prossima riunione», ha esordito Gabriele Littera, che però non si arrende. «Continuiamo a fare il massimo per gestire la situazione del servizio idrico – aggiunge il sindaco - ci prendiamo qualche giorno di tempo per esaminare con attenzione la situazione per decidere i prossimi passi da fare». Alla comunicazione del sindaco la minoranza in consiglio comunale non ha risparmiato critiche. «Questo è il vostro fallimento: Serramanna accoglierà in maniera negativa l’esito del ricorso, perché non è stata preparata a questo, perché si è sentita raccontare la favola dei ricorsi», ha tuonato Gigi Piano (gruppo Più Serramanna), che accusa l’esecutivo «di inerzia, e di una gestione scellerata della risorsa idrica. C’è sempre stata da parte vostra reticenza a discutere e, piaccia a non piaccia, questo è il risultato». Anche Carlo Pahler (Serramanna Futura) è durissimo sulla gestione delle risorse idriche. «Hanno gestito male tutta questa vicenda, e ora siamo arrivati al termine di questo procedimento. Quando si poteva ancora trovare una soluzione non ci hanno coinvolto e ascoltato».

RIPRODUZIONE RISERVATA