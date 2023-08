Abbanoa promette rattoppi 

«Cercheremo, con l’ausilio di Egas, di attuare una misura-campione: il tratto che sta creando problemi, infatti, è di appena 2,6 chilometri - premette Franco Piga, presidente di Abbanoa -. Se riuscissimo a sostituire questa parte di condotta, risolveremmo gran parte dei problemi». Non dà scadenze, ma almeno Abbanoa promette interventi, soprattutto per la condotta di Sas Tancas, incubo ricorrente per alcuni paesi della provincia, come Orani e Sarule. Grido di dolore

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha raccolto l’indignazione dei sindaci del territorio. Ecco perché ha convocato un incontro sulla difficile situazione della rete idrica in provincia. Dal palazzo di via Deffenu i primi cittadini hanno sfogato la loro rabbia, davanti ai vertici di Abbanoa ed Egas. «Il messaggio che si leva dopo questo vertice è quello di dare ancora più forza alla nostra voce - spiega Marco Ziranu, sindaco di Orani e presidente della Comunità montana del Nuorese -. La speranza è che adesso si possa finalmente parlare di progetti futuri, di qualcosa di immediato per le nostre comunità». La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, aggiunge: «L’area del Govossai ha oltre 200 chilometri di condotte obsolete, vecchie di oltre 50 anni e che vanno assolutamente sostituite. Oggi decine di Comuni sono senz’acqua perché queste condotte non vengono riparate».

Istituzioni assenti

Il prefetto di Nuoro ha richiamato «l’attenzione sulle conseguenze che tali disservizi producono non solo sulla tenuta del sistema economico-sociale della provincia, dove cresce il malcontento verso le istituzioni, percepite come assenti e sorde ai problemi dei territori, ma anche sulle pesanti ricadute sull’immagine turistica di questa area della Sardegna». Ieri Giancarlo Dionisi ha rimarcato l’assenza della Regione, poi si è rivolto a Egas e Abbanoa con una richiesta: «Quella di fornire un prospetto puntuale degli interventi strutturali volti a risolvere le problematiche segnalate».

A Siniscola invocano da anni l’arrivo del nuovo potabilizzatore che per il sindaco, Gian Luigi Farris «risolverebbe tutti i nostri problemi». Abbanoa però al momento non può garantire nulla sui tempi.